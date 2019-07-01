ريال مدريد يخطط لتكوين ”غلاكتيكوس“ لمشروعه النسائي

ينوي ريال مدريد الدخول بقوة في الصفقات الصيفية لتدعيم فريقه الجديد المنافس في الدوري الإسباني للسيدات حيث تردد العديد من الأسماء للانضمام للنادي الملكي.

وأعلن ريال مدريد أنه سيشكل فريقًا لكرة القدم النسائية لأول مرة بعد أن استحوذ العملاق الإسباني على نادي ”تاكون“ المحلي في خطوة لاقت موافقة أعضاء النادي.

وصعد تاكون، الذي تأسس في العاصمة الإسبانية في 2014، إلى دوري الأضواء الموسم الماضي وسيستمر في الظهور باسمه الأصلي في الموسم المقبل، لكنه سيستعين بملعب تدريب ريال مدريد، بعدها سيصبح الفريق جزءًا من ريال مدريد في العام التالي.

وسيخوض ريال مدريد منافسات مسابقة السيدات بداية من موسم 2020/2021 بالاستحواذ على تاكون مؤخرًا، لكن ذلك لم يمنع فلورنتينو بيريز من التفكير في ضم العديد من اللاعبات المميزات ضمن مشروعه الطموح للكرة النسائية في النادي الملكي في تكرار لتجربة ”غلاكتيكوس“ لفريق الرجال، عندما ضم زين الدين زيدان ولويس فيغو ورونالدو البرازيلي وديفيد بيكهام.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أن ريال مدريد يفكر في ضم الأمريكية أليكس مورغان، والنرويجية أدا هيغربيرغ الفائزة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم، لكن كلًا منهما مرتبط بعقد ساري المفعول مع ناديهما، ومع ذلك هناك اسم يبدو قويًا وسيتم التفاوض معه في أكتوبر المقبل هو البرازيلية مارتا فييرا.

وتمثل النجمة البرازيلية رمزًا حقيقيًا لكرة القدم النسائية، وسبق وتُوِّجت بجائزة أفضل لاعبة في العالم 6 مرات أعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 و2018، وجائزة الفيفا كأفضل لاعبة في 2018.

ووقعت مارتا العام 2017، لمدة موسمين مع أورلاندو الأمريكي لكنها ستكون حرة في أكتوبر المقبل.

وسيكون توقيع مارتا فييرا، ملكة كرة القدم للسيدات في العالم، بمثابة انقلاب حقيقي لمستقبل ريال مدريد النسائي بهدف وضع نفسه في قمة العالم.

وتبدو في الأفق أيضًا الإسبانية فيرو بوكيتي التي تلعب حاليًا في يوتا رويالز في الدوري الأمريكي، وينتهي عقدها في أكتوبر المقبل وأبدت اهتمامًا بالفعل بمشروع ريال مدريد.