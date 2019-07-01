تطورات انضمام غريزمان إلى نادي برشلونة.. أتلتيكو مدريد يرفض ”التفاوض“ وإعلان الصفقة خلال أيام

قالت تقارير صحفية إسبانية، إن صفقة الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم هجوم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، أصبحت قريبة للغاية من برشلونة، وسوف يتم الإعلان الرسمي عنها خلال أيام قليلة.

وأشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إلى أن الشرط الجزائي في عقد غريزمان تراجع اليوم، الأول من يوليو، إلى 120 مليون يورو بدلًا من 200 مليون يورو، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام مسؤولي برشلونة لحسم الصفقة المنتظرة منذ فترة طويلة.

إلا أن الصحيفة أكدت، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، أن أتلتيكو مدريد لن يقبل أي تفاوض حول قيمة الصفقة، وسوف يتمسك بالحصول على الشرط الجزائي كاملًا، خاصة أن الروخي بلانكوس سيدفع المقابل ذاته للحصول على خدمات البرتغالي خواو فليكس، نجم بنفيكا، والذي يتضمن عقده شرطًا جزائيًّا بقيمة 120 مليون يورو أيضًا.

وتوقعت ”موندو ديبورتيفو“ المقربة من إدارة برشلونة، أن يتم إعلان انضمام غريزمان، 28 عامًا، إلى برشلونة في الفترة من الـ 8 إلى الـ 10 من يوليو الجاري، بعد أن ينهي مسؤولو برشلونة جميع الاتفاقات مع أتلتيكو مدريد، واللاعب الفرنسي الدولي.

وكان غريزمان أعلن يوم الـ 14 من مايو، أن الموسم الماضي هو آخر مواسمه برفقة أتلتيكو مدريد؛ ما أثار الجدل حول وجهته المقبلة، بعد أن أشارت تقارير إلى دخول عدة أندية أوروبية كبرى في سباق لضمه، على رأسها برشلونة وبايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، إلا أن الأمور تبدو أنها تسير في صالح البلوغرانا.