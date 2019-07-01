”لأنه نموذج سيئ“.. رئيس رابطة الدوري الإسباني يعارض فكرة عودة نيمار إلى برشلونة

عبَّر خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، عن رأيه في عودة النجم البرازيلي نيمار داسيلفا إلى نادي برشلونة والليغا، مؤكدًا في حوار مع إذاعة ”أوندا سيرو“ أنه يعارض الفكرة.

وقال تيباس: ”أفضل أن لا يعود نيمار لبرشلونة والدوري الإسباني، نريد دائمًا مجيء أفضل اللاعبين لكن في حالة نيمار تصرفاته ليست جيدة في المنافسة، يصبح الخبر أنه فعل هذا وذلك، كان عملنا جيدًا في الليغا من أجل زرع القيم، ولا نريد أن نسيء لصورتنا“.

وانتقد النجم البرازيلي نيمار كثيرًا بسلوكه الاستفزازي في الملعب ضد المنافسين، وبسلوكه أيضًا السيئ خارج الملعب.

وأضاف: ”ربما يكون لاعبًا مميزًا وجيدًا، لكن السلوك مهم في القيم التي نقدمها في الليغا“.

وتابع: ”إن كان مثلًا سلوكه خارج الملعب سيئًا فأنا أفضل أن لا يعود لبرشلونة والليغا لأنه نموذج سيئ“.

وأكد تيباس أن أنطوان غريزمان سيكون لاعبًا جديدًا في برشلونة، وقال: ”أعتقد أن غريزمان سيكون لاعبًا جديدًا في البلوغرانا خلال ساعات“.

وعن تواجد نيمار وميسي وغريزمان في برشلونة، قال رئيس رابطة الدوري الإسباني: ”برشلونة سيكون مطالبًا حينها ببيع أحد نجومه، بل سيكون مطالبًا بالتخلي عن عدة لاعبين، لكي لا يدخل في معادلات قانون اللعبة المالي النظيف، سيعتمد كل شيء على السعر الذي ستتم به الصفقة“.

كما أكد تيباس أن ريال مدريد لن يلعب الجولات الثلاث الأولى في ملعبه، موضحًا: ”الريال لن يستضيف أحدًا في الجولات الأولى في ملعبه بسبب الإصلاحات في البيرنابيو“.