على طريقة رونالدو.. كيف يتحول نيمار إلى صفقة اقتصادية إستراتيجية لبرشلونة؟

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى نادي برشلونة الإسباني يمكن أن تكون بمثابة ”صفقة إستراتيجية“ للنادي الكتالوني.

وأضافت بقولها:“في الوقت الذي تبدو فيه عودة نيمار إلى برشلونة أمرًا مثيرًا للجدل، بعد أن غادر اللاعب البارسا قبل عامين بإرادته إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، عقب فسخ عقده ودفع قيمة الشرط الجزائي والتي تبلغ 222 مليون يورو، فإن إدارة برشلونة تعلم جيدًا أنها تستطيع تحقيق فوائد مالية كبيرة للغاية من عودة نيمار“.

ومضت تقول:“يملك نيمار 121 مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، إضافة إلى اتفاقات رعاية لأكثر من 30 علامة تجارية، وستعزز عودته إلى برشلونة من مبيعات قمصان الناديين، وتذاكر المباريات، والحقوق التلفزيونية، والرعاة، وهي أمور من شأنها إضافة موارد مالية كبيرة لبرشلونة“.

ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، عن كارليس كانتو، الرئيس التنفيذي لـ ”SPSG Consulting“ قوله إن ارتباط العلامة التجارية لبرشلونة مع نيمار مجددًا من شأنها أن تُفيد النادي الكتالوني على الصعيد الاقتصادي.

وأكد أن العدد العملاق الذي يتابع نيمار على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ”إنستغرام“، يمكن أن يمثل مصدر دخل مغريًا للغاية بالنسبة لبرشلونة، حيث يصل متابعوه إلى 121 مليون شخص.

وقال كانتو:“تخيلوا لو أنفق كل متابع لنيمار يورو واحدًا فقط على العلامة التجارية لبرشلونة، ماذا سيكون الوضع؟“.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن نادي يوفنتوس الإيطالي باع 520 ألف قميص، سواء على الإنترنت أو عبر المتاجر، خلال 24 ساعة فقط، بعد إعلان التعاقد مع البرتغالي كريستيانو ورنالدو، نجم ريال مدريد السابق، في الموسم الماضي، علماً بأن عدد متابعي رونالدو على ”إنستغرام“ يبلغ حاليًا 173 مليون شخص.