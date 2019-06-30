صحيفة: نادي ليفربول يريد التعاقد مع ماركو أسينسيو وريال مدريد يطلب ساديو ماني

ذكرت صحيفة ”سانداي إكسبريس“ البريطانية أن ليفربول الإنجليزي يرغب في التعاقد مع جناح ريال مدريد، الدولي الإسباني ماركو أسينسيو، ومستعد لدفع مبلغ 95 مليون يورو لإقناع الفريق الملكي بالتخلي عن موهبته الشابة.

وأكدت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد قد لا تمانع في الصفقة شريطة حصولها على هدف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي يرغب في التعاقد مع السنغالي ساديو مان.

ويعتبر المدرب الفرنسي أن مهاجم ليفربول والمنتخب السنغالي يحتاجه ريال مدريد لأنه يتميز بالسرعة والاختراق والقوة ويشارك في الهجوم والدفاع.

وأسينسيو، البالغ من العمر 23 عامًا، انضم إلى ريال مدريد قادمًا من مايوركا العام 2015، وغادره بعد نحو شهر إلى إسبانيول بنظام الإعارة، قبل أن يستقر في ريال مدريد منذ صيف 2016، حيث لعب للفريق الملكي 135 مباراة، سجل فيها 27 هدفًا، وصنع 17. علمًا أن عقده مع ريال مدريد ينتهي في 30 يونيو 2023.

في حين يلعب ساديو ماني مع ليفربول منذ موسم 2016/2017، وسجل الموسم الماضي 26 هدفًا في 50 مباراة، علمًا أن مجمل مشاركاته مع الريدز يبلغ 123 مباراة، سجل فيها 59 هدفًا وصنع 22، وينتهي عقده مع ليفربول في يونيو 2023.

ويملك ليفربول عائدات مهمة بعد موسم ناجح حيث تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا ،ونافس بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وربح ماليًا أكثر من كل منافسيه في إنجلترا نتيجة عائدات النقل التلفزيوني محليًا والإيرادات المالية قاريًا.