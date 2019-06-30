الإعلان خلال ساعات.. كشف تفاصيل صفقة انتقال أنطوان غريزمان إلى نادي برشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية، الأحد، أن نادي برشلونة سيعلن خلال الساعات القليلة المقبلة، تعاقده مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، قادمًا من أتلتيكو مدريد.

وبحسب ”Cuatro“، فإن برشلونة سيعلن تعاقده مع غريزمان خلال ساعات قليلة، وأشارت إلى أن النادي الكتالوني سيدفع قيمة تعاقده مع غريزمان لأتلتيكو مدريد على 3 دفعات.

وأضافت ”Cuatro“ أن غريزمان، البالغ من العمر 28 عامًا، سيحصل على 16 مليون يورو في الموسم الواحد مع برشلونة.

وستنخفض قيمة فسخ عقد غريزمان مع أتلتيكو مدريد في الأول من يوليو إلى 120 مليون يورو، وهي القيمة التي من المرجح أن يدفعها برشلونة لأتلتيكو مدريد.

وأعلن غريزمان قبل أسابيع، أنه سيغادر رسميًا أتلتيكو مدريد، دون أن يكشف وجهته، لكن الحديث يدور عن رغبة برشلونة وباريس سان جيرمان في التعاقد مع الدولي الفرنسي.

وانضم غريزمان إلى أتلتيكو مدريد العام 2014، قادمًا من ريال سوسيداد، وسجل مع المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني 133 هدفًا، وصنع 50 في 257 مباراة.