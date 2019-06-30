ريال مدريد يضم ”ميسي اليابان“ لمعسكره في كندا.. تعرف على السبب

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، ضم لاعبه الجديد، الياباني تاكيفوسا كوبو، إلى بعثة الفريق الأول المغادرة إلى كندا، استعدادًا للموسم المقبل 2019/2020.

وبحسب صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، فإن ريال مدريد استقر على ضم تاكيفوسا كوبو الملقب بـ“ميسي اليابان، إلى قائمة الفريق الأول التي ستسافر إلى كندا، للاستعداد للموسم المقبل.

وأعلن ريال مدريد تعاقده قبل أيام مع كوبو، بعقد مدته 5 سنوات، وذكرت تقارير إسبانية أن اللاعب الياباني سيتقاضى راتبًا سنويًا يبلغ 1.2 مليون يورو بعد الضرائب.

وأشارت ”ماركا“ إلى أن ريال مدريد يخطط لتواجد كوبو مع فريق الكاستيا الموسم المقبل، ولكنه سيكون تحت أنظار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد.

وبحسب تقارير إسبانية فإن ضم اللاعب لمعسكر كندا هدفه أيضًا منحه قميصًا يحمل رقمًا خاصًا من أجل تسويقه في شرق آسيا، وتحقيق مكاسب مالية.

وسبق لكوبو، البالغ من العمر 18 عامًا، اللعب في برشلونة بين يناير 2011 حتى 2015، علمًا أنه أحد الأسباب التي أدت لمعاقبة النادي الكتالوني من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بسبب اختراق قواعد ضم اللاعبين الشباب.

يشار إلى أن ريال مدريد سيواجه بايرن ميونخ، وآرسنال، وأتلتيكو مدريد في الكأس الدولية للأبطال، أيام 21، و24، و27 يوليو المقبل، على الترتيب.