كواليس جديدة بشأن عودة نيمار إلى نادي برشلونة.. رفض نصيحة والده وموعد بدء الاتفاق الرسمي

كشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية كواليس جديدة في دراما البرازيلي نيمار دا سيلفا، منذ قرار انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2017، إلى رغبته في العودة إلى برشلونة الإسباني في الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إن والد نيمار، كان من أشد المعارضين لقرار نجله بالرحيل عن برشلونة والانتقال إلى باريس سان جيرمان، وقال له بوضوح شديد: ”ستندم على هذا القرار“.

وأشارت إلى أن تلك النصيحة جاءت رغم ما يشتهر به والد نيمار بأنه عاشق للأموال، في ظل العرض الباريسي المجنون، ولكن مصادر مقربة من عائلة نيمار أكدت أن الوالد كان يرى خطوة نجله بأنها مقامرة، سيدفع ثمنها غاليًا، وحاول بشتى الطرق منعه من الرحيل عن البارسا، إلا أنه فشل.

وتابعت: ”رغبة نيمار انتصرت على رأي الأب، كان اللاعب يريد الفوز بالكرة الذهبية، وأن يقود فريقًا قويًّا، ويتوّج بدوري أبطال أوروبا، ويتصدر غلاف الصحف الأوروبية والعالمية، كانت ريمونتادا برشلونة أمام باريس سان جيرمان في كامب نو، عندما فاز الفريق الكتالوني 6-1، في دوري أبطال أوروبا، عاملًا رئيسًا في قرار الرحيل، والسبب الأرجنتيني ليونيل ميسي“.

وأردفت: ”في هذه الليلة، قدّم نيمار أداءً رائعًا هو الأفضل له على الإطلاق، ولكن ميسي سرق الكادر من البرازيلي، فجاء قرار الرحيل، الذي لعبت فيه الأموال الباريسية دورًا لا يمكن إنكاره“.

وكشفت الصحيفة أن نيمار شعر بالندم على قرار الرحيل من برشلونة بعد 6 أشهر فقط من انضمامه إلى باريس سان جيرمان، ولذلك تعددت رحلاته إلى مدينته المفضلة طوال العامين اللذين قضاهما في باريس، بعض تلك الرحلات كان علنيًّا، بينما لم يتم الكشف عن رحلات أخرى.

وقالت إن والد نيمار يحاول الآن إصلاح الخطأ الذي ارتكبه البرازيلي الدولي، ويبذل مجهودات كبيرة لإخراج ابنه من باريس وإعادته مرة أخرى إلى برشلونة.

نيمار يقترب أكثر من برشلونة

وفي تقرير آخر رصدته صحيفة ”سبورت“، وعنونت بأن ”نيمار يقترب أكثر من برشلونة“، موضحة أن الأسبوع المقبل سوف يتحدث كل من برشلونة وباريس سان جيرمان، للاتفاق على اللاعبين الذين سيدخلون العملية.

وأضافت: ”توقيع نيمار يتقدم، ويتم ذلك بسرعة، حتى أن برشلونة لا يمكنه أن يفكر، فقد تمكن الوسطاء الذين يتفاوضون على الاتفاق النهائي، وهما بيني زهافي وكيا جورباتشيان، من تحديد سعر تقييم نيمار، وأصبح هذا السعر مقبولًا لكلا الطرفين، برشلونة وباريس سان جيرمان“.

واستطردت: ”الوصول إلى سعر مقبول، كان هو الخطوة الأخيرة التي يحتاجها برشلونة لمعالجة توقيع نيمار، من الآن فصاعدًا، ومع تحديد السعر بالفعل، سيتحدث برشلونة وباريس سان جيرمان، عن طريقة الدفع، وعن اللاعبين الذين سيدخلون العملية، وسينتهي بهم الأمر إلى خفض المبلغ النهائي“.

وأكملت: ”تهتم جميع الأطراف باتفاق سريع بين برشلونة وباريس سان جيرمان، لوضع اللمسات الأخيرة على مشاريعهما الرياضية في الموسم المقبل، والآن يمكن أن نؤكد أن نيمار أصبح بالفعل قريبًا جدًّا من برشلونة“.

وأشارت: ”كان برشلونة وباريس سان جيرمان، يتحدثان من خلال وسطاء، ولم يكن التفاوض سهلًا على الرغم من حقيقة أن باريس سان جيرمان كان واضحًا جدًّا، وهو أن نيمار لم يرغب في الاستمرار دقيقة أخرى في باريس“.

وأوضحت: ”أراد باريس سان جيرمان وضع نيمار في السوق، وتصميم البرازيلي على العودة إلى كامب نو جعل الاتفاق مع برشلونة لا مفر منه، إما هذا أو كانوا سيعرضون أنفسهم لتمرد لاعب كلفهم الملايين، وهو رمز لمشروع بالمليارات، هي قنبلة حقيقية في غرفة ملابس باريس سان جيرمان، لا يريدها توخيل“.

وأكدت: ”كل من برشلونة وباريس سان جيرمان واضحان أن كوتينيو سيكون عنصرًا أساسًا في العملية، وهناك خيارات أخرى مطروحة على الطاولة، على وجه التحديد، هناك حديث عن ثلاثة لاعبين، يحبهم النادي الباريسي، هم أومتيتي وراكيتيتش وديمبلي، ومن المتوقع أن لا تكون هناك صعوبات في التوصل إلى اتفاق“.

واختتمت الصحيفة تقريرها: ”كان تصميم بارثوميو رئيس برشلونة أساسيًّا أيضًا في عملية عودة نيمار، فهو التقط طلب عودة البرازيلي، وأغلق اتفاقًا شفهيًّا مع اللاعب، والآن المفاوضات تتقدم مع باريس سان جيرمان، يمكن أن نقول الآن، إن نيمار يقترب من تحقيق حلمه، وهو العودة إلى كامب نو“.