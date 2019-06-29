تطورات صفقة انتقال غريزمان إلى نادي برشلونة

أفادت تقارير صحفية بأن أنطوان غريزمان لاعب نادي أتلتيكو مدريد وافق على الانتقال إلى برشلونة، مقابل حصوله على 15 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وأبلغ المهاجم الفرنسي ناديه أتلتيكو مدريد أنه يريد المغادرة في نهاية الموسم الماضي، وأنه على وشك التوقيع على صفقة مدتها خمس سنوات مع بطل الليغا.

وينتظر برشلونة إنهاء الصفقة بعد انخفاض الشرط الجزائي في عقد اللاعب من 190 مليون جنيه إسترليني إلى 107 ملايين جنيه إسترليني في الأول من يوليو/تموز المقبل.

وذكرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أن المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا قد وافق بالفعل على شروط انتقاله إلى برشلونة، رغم أنه سيحصل على مقابل مالي أقل مما كان يحصل عليه في أتلتيكو، وهو تطور مهم في صفقة انتقال اللاعب للنادي الكتالوني.

ويحرص برشلونة على ضم أحد لاعبيه للصفقة لتقليل المقابل المالي في ظل رغبة دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو بالحصول على خدمات نيلسون سميدو، لكن برشلونة لا يريد التفريط في لاعبه.

وأبدى باريس سان جيرمان اهتمامه بضم غريزمان رغم القيود المالية والتحقيقات المفروضة عليه من الاتحاد الأوروبي للعبة.

كما حرص مانشستر يونايتد على التفاوض مع غريزمان في سعي النرويجي أولي غونار سولشاير المدير الفني للفريق في تدعيم صفوفه.