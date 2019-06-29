بعد اهتمام مانشستر سيتي.. ريال مدريد يحدد سعر إيسكو

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، السبت، أن ريال مدريد حدد المبلغ الذي يريد الحصول عليه للتنازل عن لاعبه إيسكو، في سوق الانتقالات الصيفي.

وبحسب إذاعة ”أوندا سيرو“، فإن ريال مدريد يريد الحصول على 80 مليون يورو للسماح للاعبه إيسكو بالرحيل عن الفريق.

ويتردد أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الموسمين الماضيين، يريد الحصول على خدمات إيسكو؛ لتعويض مواطنه دافيد سيلفا، ولتعزيز قوة فريقه.

وتردد أن ريال مدريد لا يعرض إيسكو للبيع، لكنه إذا حصل على عرض مالي كبير فإنه سيوافق على بيع إيسكو.

وأنفق ريال مدريد 303 ملايين يورو للتعاقد مع لاعبين جدد، أبرزهم إدين هازارد ولوكا يوفيتش، وقد يتقلص دور إيسكو مع التعزيزات الجديدة لريال مدريد، الذي يريد العودة إلى منصات التتويج تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

وانضم إيسكو، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى ريال مدريد، صيف العام 2013، قادمًا من مالاغا، ولعب مع الفريق الملكي 277 مباراة، سجل فيها 48 هدفًا، وصنع 52.

ويسعى ريال مدريد للحصول على ملايين الدولارات من بيع عدد من لاعبيه، بعدما عزز صفوفه؛ حتى لا ينتهك قانون اللعب المالي النظيف.