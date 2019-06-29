نادي برشلونة ينافس ريال مدريد على دوني فان دي بيك

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت، أن نادي برشلونة لا يستبعد الدخول في منافسة مع ريال مدريد للحصول على خدمات الهولندي دوني فان دي بيك لاعب أياكس، في سوق الانتقالات الصيفي.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن برشلونة سيحاول التعاقد مع فان دي بيك حال مغادرة أحد لاعبي وسطه المهمين.

ويتردد أن ريال مدريد وجّه بوصلته نحو فان دي بيك، بعد فشله في التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن تعاقد ريال مدريد مع ديبيك لن يكون سهلًا.

وأوضحت صحيفة ”ماركا“، الجمعة، أن ريال مدريد كان يقدر قيمة فان دي بيك بـ50 مليون يورو، لكن أياكس يطلب الحصول على 65 مليون يورو، وهو ما قد يكون في صالح برشلونة ”موندو ديبورتيفو“.

ونجح برشلونة في التعاقد مع فرينكي دي يونغ من أياكس مقابل 75 مليون يورو، لكنه فشل في ضم زميله ماتياس دي ليخت، الذي يتردد أنه على أعتاب الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.

ودوني فان دي بيك، البالغ من العمر 22 عامًا، شارك مع أياكس في 57 مباراة موسم 2018/2019، بواقع 4116 دقيقة، سجل فيها 17 هدفًا، وصنع 13، علمًا أن عقده مع أياكس يمتد حتى العام 2022.