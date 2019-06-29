”أس“: التنافس الهجومي يشعل صراع ريال مدريد وبرشلونة موسم 2019/2020

خصصت صحيفة ”أس“ الإسبانية عنوانها الرئيسي لعددها الصادر اليوم السبت لمعركة الهجوم التي يخوضها ريال مدريد وبرشلونة في سوق الانتقالات حيث يرعب الفريقان في تعزيز الجبهة الهجومية لتكون أقوى وأكثر فاعلية الموسم المقبل.

وحسم ريال مدريد في تعاقدات هجومه بوصول الصربي لوكا يوفيتش والبلجيكي إيدين هازارد مع تواجد الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي فينسيوس جونيور.

بينما يمتلك برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواياني لويس سواريز واقترب من ضم الفرنسي أنطوان غريزمان ويفاوض لإعادة البرازيلي نيمار.

وسجل الرباعي الذي يرغب برشلونة في تكوينه للموسم القادم 120 هدفًا في موسم 2018/2019، فيما سجل رباعي ريال مدريد 82 هدفًا والمجموع 200 هدف في الموسم الماضي من 8 لاعبين فقط أقلهم البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الذي اكتفى بـ3 أهداف رفقة الكبار.

وتبقى الدوريات المحلية والبطولات القارية مقياسًا للرباعي من الجانبين حيث يتفوق رباعي برشلونة على الجبهتين.

ففي الدوريات المحلية سجل ميسي 36 هدفًا وسواريز 21 هدفًا وغريزمان 15 هدفًا في الدوري الإسباني، وسجل نيمار 15 هدفًا في الدوري الفرنسي.

فيما سجل كريم بنزيما 21 هدفًا وفينسيوس جونيور هدفين في الدوري الإسباني، وسجل هازارد 16 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز ولوكا يوفيتش 17 هدفًا في الدوري الألماني.

وفي المسابقات القارية سجل ميسي 12 هدفًا ونيمار 5 أهداف وسواريز هدفًا وغريزمان 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وسجل كريم بنزيمة 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا ولوكا يوفيتش 11 هدفًا وهازارد هدفين في الدوري الأوروبي.