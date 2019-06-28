بعد رحيل 6 من لاعبيه الأساسيين.. شاهد ”الوجه الجديد“ لأتلتيكو مدريد

يواجه الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد تحديًا جديدًا في الصيف الحالي، يقضي بإعادة بناء الفريق بعد رحيل 6 لاعبين أساسيين من بينهم 3 عناصر من خط الدفاع.

ورحل عن الفريق الأوروغوياني دييغو غودين والفرنسي لوكاس هيرنانديز والإسباني خوان فران والبرازيلي فيليبي لويس، ويستعد الفرنسي أنطوان غريزمان للإعلان عن وجهته القادمة، بينما ينتظر أن يدفع مانشستر سيتي مبلغ الشرط الجزائي في عقد متوسط الميدان رودري مع بداية الشهر القادم.

وبدأ سيميوني خطة إعادة البناء من خلال التعاقد مع البرازيلي فيليبي من بورتو البرتغالي لتعزيز خط الدفاع، والإسباني ماركوس لورينتي من ريال مدريد لتعويض رحيل رودري، والبرتغالي جواو فيليكس لتعويض رحيل غريزمان.

وحسب صحيفة ماركا فتشكيل أتلتيكو مدريد للموسم القادم سيكون حسب الشكل التالي:

الحارس: السلوفيني يان أوبلاك.

الدفاع: الكولومبي أرياس والإسباني ساؤول نغويز والأوروغوياني خينمينيز والبرازيلي فليبي.

وسط الميدان: الإسباني ماركوس لورينتي والإسباني كوكي والفرنسي توماس ليمار والبرتغالي جواو فيليكس.

الهجوم: الإسباني ألفارو موراتا والإسباني دييغو غودين.

ويسعى سيميوني خلف 3 صفقات مهمة في طريقها للحسم في الشهر القادم، وهم البرازيلي أليكس تيليس من بورتو والإسباني ماريو هيرموسو من إسبانيول برشلونة لتعزيز خط الدفاع، والمكسيكي هيكتور هيريرا من بورتو لتعزيز خط الهجوم.