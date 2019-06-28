استمرار النزاع القضائي بين نيمار ونادي برشلونة رغم رغبته في العودة

يستمر نظر القضاء الإسباني في النزاع بين البرازيلي نيمار وناديه السابق برشلونة رغم ما يتردد عن اقتراب عودته للنادي الكتالوني الصيف المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن نيمار أبلغ باريس سان جيرمان رغبته في العودة إلى برشلونة الموسم المقبل وبدأت بالفعل المفاوضات بين الجانبين.

لكن ذلك لم يؤثر على نظر القضية بين الطرفين والتي تنظرها المحكمة الوطنية الإسبانية والمعرفة باسم ”قضية نيمار 2“ وقد تم إرسالها إلى محكمة مقاطعة برشلونة على أساس أن الوقائع ذات الأهمية الجنائية قد ارتكبت في برشلونة.

وتتبع القضية جرائم الفساد بين الأفراد والاحتيال في أعقاب شكوى من شركة DIS التي تمتلك جزءًا من حقوق تسويق الدولي البرازيلي.

وقررت المحكمة إرسال القضية برمتها إلى برشلونة باعتبار أن النزاع حدث في برشلونة بين أطرافه: ”نيمار ووالده من جانب وجوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الحالي وساندرو روسيل الرئيس السابق وشركة تسويق اللاعب“ من الجانب الآخر.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن القرار ينص على أن الوقائع ذات الأهمية الجنائية ”قد ارتكبت في برشلونة التي شهدت النزاع والقرارات المتعلقة بالقضية“.

وتملك الشركة 40% من حقوق اللاعب الدولي البرازيلي وهي الطرف الذي تقدم بالشكوى بتهمة الاحتيال إذ تصر الشركة على أن سعر انتقال نيمار لبرشلونة أعلى بكثير من السعر الذي تم البيع به، لذلك كان ينبغي عليهم (نيمار وبرشلونة) دفع المزيد من المال.

ويطلب الادعاء حبس نيمار عامين وغرامة قدرها 10 ملايين يورو و5 ملايين لروسيل، بينما تم الانتهاء من قضية ”نيمار 1“ بدفع برشلونة 5.5 مليون يورو مقابل ثبوت جريمتين تتعلقان بالضرائب في واقعة صفقة انتقال نيمار من سانتوس.