ريال مدريد يرفض مطالب أياكس أمستردام في صفقة فان دي بيك

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إن نادي ريال مدريد رفض مطالب أياكس أمستردام الهولندي لبيع لاعب الوسط فان دي بيك.

وأشارت ”ماركا“، في تقرير اليوم الجمعة، إلى أن مسؤولي أياكس طلبوا الحصول على 65 مليون يورو مقابل بيع دي بيك، في حين لا يريد ريال مدريد دفع أكثر من 50 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب.

وأكدت الصحيفة أن صفقة دي بيك لم تُغلق حتى الآن، حيث يتمسك مسؤولو ريال مدريد بالأمل في تخفيض المقابل الذي يريده أياكس، من أجل حسم صفقة اللاعب.

وتابعت الصحيفة بقولها: ”لا يشعر مسؤولو أياكس أمستردام بأي ضغوط لبيع فان دي بيك، بعد صفقة انتقال فرينكي دي يونغ إلى برشلونة الإسباني، واقتراب ماتياس دي ليخت من يوفنتوس الإيطالي مقابل 75 مليون يورو“.

ومضت تقول: ”يطارد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اللاعب الهولندي أيضًا، ويمكنه أن يحقق مطالب أياكس أمستردام المالية في صفقة دي بيك“.

وترى إدارة ريال مدريد في اللاعب الهولندي بديلًا مثاليًا حال فشل مساعي ضم الفرنسي الدولي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى الميرينغي، قبل بداية الموسم المقبل.

وأنفقت إدارة ريال مدريد ما يقرب من 303 ملايين يورو على الصفقات التي أبرمتها في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، والتي كان أبرزها البلجيكي إدين هازارد، والصربي لوكا يوفيتش، والفرنسي فيرلاند ميندي.