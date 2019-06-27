ميغيل ألميرون يعلق على اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه

علق ميغيل ألميرون لاعب منتخب باراغواي على التقارير التي تتحدث عن اهتمام ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه.

وقال ألميرون قبل مباراة باراغواي والبرازيل في ربع نهائي كوبا أمريكا، إنه لا يعرف ”أي شيء“ عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه، ورغم ذلك أكد أنه ”شرف“ له أن يدخل ضمن دائرة اهتمام النادي الإسباني.

وأوضح ألميرون، البالغ من العمر 25 عامًا، في مؤتمر صحفي ”أنا لا أعرف أي شيء عن ذلك، إنه لشرف بالنسبة لي أن يهتم فريق مثل هذا ”ريال مدريد“ بي، لكنني لست على علم بأي شيء، وأنا الآن أركز في كوبا أمريكا، وبعد ذلك في نيوكاسل“ فريقه الحالي.

وأضاف ”كلنا نلعب بشكل جيد للغاية، لا نعتمد على لاعب بعينه، نحن نتميز بذلك؛ نحن نعتمد على جميع اللاعبين.. أرى أن المجموعة متحمسة للغاية ونحن متحدون تمامًا“.

وشارك ألميرون في 10 مباريات في الدوري الإنجليزي موسم 2018/2019، بواقع 763 دقيقة، لم يسجل فيها أو يصنع أي هدف، كما شارك في 19 مباراة مع منتخب باراغواي، صنع فيها هدفين.