كريستيانو رونالدو يواجه تعليقات ساخرة على ”تويتر“ بسبب صوره في إجازته العائلية‎

بالإضافة إلى مهاراته الرياضية، يشتهر نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، بصوره التي دائمًا ما يشاركها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه تعرض لبعض التعليقات الساخرة بعد نشره صورة لنفسه على ”تويتر“ وعلق عليها ”عطلة عائلية“.

وفق صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، يقضي مهاجم يوفنتوس عطلة فاخرة على متن يخت في شواطئ الريفيرا برفقة حبيبته جورجينا رودريجيز وابنه كريستيانو جونيور، وشقيقه ”هوغو أفيرو“.

ونشر كريستيانو العديد من الصور، ومن بينها صورة لنفسه والبحر خلفه، وعلق عليها: ”عطلة مع عائلتي في الريفيرا الفرنسية، استمتعوا بالمنظر“، وعلى عكس المتوقع، سرعان ما تسببت الصورة في موجة من السخرية.

رصد العديد من المتابعين عدم ظهور أي من أفراد عائلة ”كريستيانو“ في الصورة، إذ قال أحد المستخدمين: ”وأين عائلتك؟“، وعلق آخر: ”عائلتك تبدو رائعة، يا له من تكريم جميل لهم“.

بينما قال أحد مستخدمي تويتر: ”في حين أنك مع عائلتك، تبدو بمفردك، وجميعهم خارج الصورة يضحكون أيضًا“.

Holidays with my family in France Riviera

Enjoy the views ????❤️????????☀️⛴ pic.twitter.com/FyAuxWAe1y

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 23, 2019