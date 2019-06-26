رسميًا.. ياسبر سيليسين إلى فالنسيا مقابل 35 مليون يورو

أعلن نادي برشلونة الإسباني انتقال حارسه الاحتياطي الهولندي ياسبر سيليسين الذي يلعب في صفوفه منذ عام 2016، إلى مواطنه فالنسيا في صفقة قدرت قيمتها بـ 35 مليون يورو.

وجاء في بيان نشره بطل إسبانيا في الموسمين الماضيين ”توصل ناديا برشلونة وفالنسيا إلى اتفاق لانتقال ياسبر سيليسين سيدفع نادي فالنسيا 35 مليون يورو لبرشلونة“.

وانضم سيليسين (30 عامًا) الى النادي الكاتالوني عام 2016 قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي، لكنه لم يتمكن من فرض نفسه كأساسي بين الخشبات الثلاث وظل رديفًا للحارس الدولي الألماني مارك اندريه تير شتيغن.

وفاز سيليسين خلال الفترة التي قضاها في النادي الكاتالوني خمسة ألقاب، اثنان منها في الدوري ومثلهما في الكأس المحلية، إضافة الى الكأس السوبر الإسبانية مرة واحدة.

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن رحيل سيليسين إلى فالنسيا سيسرع من وصول الحارس البرازيلي نيتو، الذي من المرجح أن يسلك الاتجاه المعاكس والانتقال من فريق ”الخفافيش“ إلى ”كامب نو“ ليصبح الرقم 2 في الفريق.