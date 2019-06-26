حلم برشلونة بـMSN+G.. هل يصبح أفضل هجوم في التاريخ؟ (صور)

يستعد برشلونة لإجراء تعاقدين كبيرين في سوق الانتقالات الصيفية الحالية حيث يرغب في إعادة البرازيلي نيمار، ويملك فرصة التعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان مقابل 120 مليون يورو مبلغ الشرط الجزائي في عقده.

واهتمت صحيفة ماركا بحلم برشلونة الجديد الذي سيعيد الثلاثي الذهبي السابق MSN، لكنه سيضيف لهم وافدًا جديدًا هو غريزمان ليصبح MSN+G، وتساءلت هل سيكون أفضل هجوم في التاريخ؟

وتميز الثلاثي السابق لبرشلونة بأنه ثلاثي حطم الكثير من الأرقام القياسية كثلاثي هجومي، ومع قدوم مهاجم هداف كالفرنسي أنطوان غريزمان سيصبح هجوم برشلونة مرعبًا، لكنه يطرح عدة مشاكل على المدرب إيرنيستو فالفيردي لإشراكهم.

ويعني التوفر على ثلاثي هجومي قوي أيضًا ضرورة التوفر على خط دفاعي ولاعبي ارتكاز جيدين في الشق الدفاعي، لكون تواجد 4 مهاجمين على أرضية الملعب يضعف الجانب الدفاعي لأي فريق.

وطرحت ماركا 3 طرق للعب برشلونة إذا ما توفر الموسم المقبل على msn + g :

الطريقة الأولى

تواجد بوسكيتش ودي يونغ كلاعبي ارتكاز ونيمار وغريزمان كأجنحة وميسي وسواريز كقالبي هجوم.

الطريقة الثانية

تواجد بوسكيتش ودي يونغ كلاعبي ارتكاز وأمامهم 3 لاعبين في الوسط الهجومي ميسي وغريزمان ونيمار وقلب هجوم وحيد هو سواريز.

الطريقة الثالثة

عدم إشراك سواريز واللعب بثلاثي وسط مكون من بوسكيتش ودي يونغ وراكيتش وثلاثي هجومي مكون من ميسي وغريزمان ونيمار.