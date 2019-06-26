ماركا: ريال مدريد يسعى لدخول ”نادي المليار“ في صفقات بيع النجوم

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن نادي ريال مدريد خطف الأضواء من خلال الصفقات النارية التي أبرمها في سوق الانتقالات الحالية، حيث نجح في ضم 6 لاعبين مقابل 303 ملايين يورو، حتى الآن، ولا يزال يريد المزيد من النجوم.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الأربعاء: ”ولكن تلك الصورة الضيقة يجب ألا تخفي الصورة الأوسع نطاقًا، وهي أن ريال مدريد نجح في تسويق العديد من نجومه، وحقق مكاسب مادية كبيرة جراء بيع العديد من اللاعبين خلال السنوات القليلة الماضية“.

وتابعت: ”منذ عودة فلورنتينو بيريز إلى رئاسة ريال مدريد، فقد نجح النادي في جمع 730 مليون يورو من عمليات بيع لاعبيه، ويرغب النادي حاليًا في تحقيق هدف بارز، وهو الوصول إلى مبيعات لاعبين بقيمة مليار دولار، بعد بيع عدد من نجوم الفريق، قبل بداية الموسم المقبل“.

ووضعت الصحيفة، المقربة من إدارة ريال مدريد، قائمة بأبرز اللاعبين الذين تم بيعهم في السنوات الماضية، وجاء على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل 105 ملايين يورو، ثم الأرجنتيني دي ماريا إلى مانشستر يونايتد مقابل 75 مليون يورو، وألفارو موراتا إلى تشيلسي بـ66 مليون يورو، ومسعود أوزيل إلى آرسنال مقابل 50 مليون يورو، وغونزالو هيغوايين إلى نابولي بـ39 مليون يورو.

وأشارت إلى نجاح ريال مدريد منذ أيام في بيع ماركوس لورينتي إلى أتلتيكو مدريد، مقابل 40 مليون يورو، في انتظار حسم بعض الصفقات الأخرى مثل الويلزي غاريث بيل، والكولومبي خاميس رودريغيز، والكرواتي ماتيو كوفاسيتش، وداني سيبايوس، وإيسكو، وناتشو وماريانو دياز، وعدد آخر من اللاعبين المرشحين لمغادرة ”سانتياغو برنابيو“، والمتوقع أن تصل قيمة صفقاتهم إلى 300 مليون يورو.