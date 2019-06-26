تقارير: بايرن ميونخ يتجه لضم عثمان ديمبلي بدلًا من ليروي ساني

كشفت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونخ الألماني وضع خطة بديلة حالة فشل التعاقد مع الألماني ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقرَّر الدولي الألماني، البقاء مع المان سيتي، رغم ربطه بالانتقال إلى النادي البافاري طوال الفترة الماضية، بعد اعتراف مسؤولي البايرن باهتمامهم بضمه.

واستهدف بايرن ميونخ التعاقد مع ساني، خلال سوق الانتقالات الصيفية، من أجل تعزيز وتدعيم خط هجوم الفريق، استعدادًا للموسم المقبل، بعد رحيل الثنائي آرين روبين وفرانك ريبيري.

ليروي ساني صاحب الـ23 عامًا يلعب في مانشستر سيتي منذ عام 2016 قادمًا من فريق شالكة، وخاض مع الفريق 133 مباراة وسجل 39 هدفًا وصنع 45 هدفًا آخر، وقيمته السوقية 100 مليون يورو.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”سبورت بيلد“ الألمانية، يوم الأربعاء، فإن العملاق البافاري استقر على ضم عثمان ديمبلي من صفوف برشلونة.

ومن المرجح عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة ورحيله عن باريس سان جيرمان، إلى جانب إمكانية التعاقد مع أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد؛ وهو ما سيفتح الباب أمام رحيل ديمبلي عن البارسا.

وكان برشلونة تعاقد مع ديمبلي من صفوف بروسيا دورتموند الألماني مقابل 90 مليون جنيه إسترليني في صيف عام 2017 عقب رحيل البرازيلى نيمار إلى باريس سان جيرمان.