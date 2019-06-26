تقرير: ريال مدريد يفاوض روبن دياز مدافع بنفيكا البرتغالي

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني حملته الجادة لإعادة هيكلة الفريق، بعد موسم كارثي، في ظل الصفقات النارية التي أبرمها في سوق الانتقالات الجارية، ووصلت قيمتها حتى الآن إلى 303 ملايين يورو.

ويبدو أن ريال مدريد سيواصل حملته نحو تكوين فريق شاب، في ظل ارتفاع أعمار بعض اللاعبين في قائمة الفريق.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن نادي ريال مدريد يرغب في ضم المدافع الشاب روبن دياز، لاعب نادي بنفيكا البرتغالي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن مسؤولي ريال مدريد دخلوا في مفاوضات جادة مع إدارة بنفيكا للتعاقد مع دياز، 22 عامًا، والذي يجيد في مركز قلب الدفاع.

وتابعت: ”تأتي هذه المفاوضات في ظل رغبة نادي بنفيكا في الحصول على خدمات المهاجم راؤول دي توماس، لاعب ريال مدريد، الذي كان معارًا لصفوف رايو فايكانو خلال الموسم الماضي“.

واستغل مسؤولو ريال مدريد رغبة بنفيكا في ضم دي توماس، 24 عامًا، والذي أحرز 14 هدفًا في الليغا الموسم الماضي، للتفاوض حول صفقة روبن دياز، الذي شارك في 55 مباراة مع بنفيكا خلال الموسم المنقضي، وأحرز خلالها 4 أهداف وصنع 3 أخرى، وقاد فريقه للتتويج بالدوري البرتغالي.

ويمتد عقد البرتغالي روبن دياز مع بنفيكا إلى عام 2023، ويملك شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 60 مليون يورو.