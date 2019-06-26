تقارير: زيدان يعيش في ”متاهة“.. وريال مدريد يلجأ للخطة ”ب“ حال فشل التعاقد مع بوغبا

يسابق ريال مدريد الزمن لتحقيق رغبات مدربه الفرنسي زين الدين في التغيير والتعاقد مع لاعبين جدد، وخروج مجموعة من اللاعبين الذين لا يدخلون في مفكرته، وسط عدة تساؤلات تهم خطط اللعب الذي ينوي المدرب الفرنسي تطبيقها في الموسم المقبل.

وخلال فترته الأولى في ريال مدريد طبق زيدان خطتين، هما 4-3-3 مع تواجد الـBBC (كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو وغاريث بيل) و(4-3-1-2 ) مع تواجد إيسكو كصانع ألعاب وثنائي هجومي متكون من رونالدو وبنزيما وحقق بهما ثلاثية تاريخية في دوري أبطال أوروبا.

وركزت صحيفة ”آس“ عن المتاهة التي يتواجد فيها المدرب الفرنسي حاليًّا، إذ يرغب في تجريب خطط جديدة ويحتاج للاعبين لتطبيقها في ظل تقلص المجهود البدني لعدة لاعبين، كالكرواتي لوكا مودريتش ومحدودية البرازيلي كاسيميرو في الصعود بشكل جيد بالكرة.

وحسب الصحيفة، فخلال عودة زيدان جرب بالإضافة للخطتين السابقتين 4-4-2 و4-2-3-1 في 11 لقاءً فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطة 4-2-3-1 و 4-2-1-3 مع تواجد لاعبي ارتكاز في وسط الميدان تبدو الأقرب لفكر زيدان الجديد، وهو ما يجعله يحتاج للفرنسي بول بوغبا، ولاعب نابولي الدولي الإسباني الشاب فابيان رويز.

وبتواجد بوغبا وفابيان يكسب زيدان أهدافًا أكثر؛ إذ سجل اللاعبان 16 و7 أهداف مقابل 4 و1 لكل من كروس ومودريتش، كما أن المجهود البدني للاعبين أعلى في الملعب وقرأ زيدان جيدًا أسباب خسارة ريال مدريد أمام أياكس، إذ كان الفريق الهولندي أكثرَ مجهودًا بدنيًّا وأكثر ركضًا في أرضية الملعب بفارق كبير عن عناصر ريال مدريد.

ويظهر أن زيدان اختار التجربة الفرنسية لتكون ملاذًا لريال مدريد في الموسم المقبل، من خلال التركيز على جلب الفرنسي بول بوغبا والإصرار على بقاء فاران وتواجد بنزيما وقدوم ميندي في الدفاع.

الخطة البديلة

إلى ذلك، ذكرت صحيفة ”ماركا“، أن الهولندي دوني فان دي بيك، متوسط ميدان أياكس والمنتخب الهولندي، مرشح ليكون في الخطة ”ب“ لإدارة ريال مدريد، حال الفشل في التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد.

وحسب الصحيفة، فإدارة مانشستر يونايتد ترفض التفاوض بشأن خروج النجم الفرنسي؛ ما يجعل العملية معقدة وتحتاج للوقت، إذ ينتظر أن يصبر ريال مدريد حتى نهاية شهر تموز/يوليو المقبل أو بداية شهر آب/أغسطس.

ويبقى لاعب الوسط الهولندي حلًّا مثاليًّا لريال مدريد لكون ثمنه لن يتجاوز 60 مليون يورو وهو مبلغ أقل من 100 مليون يورو، التي عرضها ريال مدريد للتعاقد مع بول بوغبا، رغم كون الفرنسي يبقى على مستوى الجودة لاعبًا من طراز عالمي.

ويملك دي بيك اتفاقًا مع إدارة أياكس للخروج، حال تلقيه عرضًا جيدًا من فريق كبير، وهو ما يمنح ريال مدريد فرصة سهلة للتعاقد مع لاعب يستجيب لمعايير المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ولعب فان دي بيك 57 لقاءً برفقة أياكس ولم يغب أبدًا لا بسبب الإصابة ولا الإيقاف، ويعتبر لاعبًا يبذل مجهودًا بدنيًّا مهمًّا يحتاجه ريال مدريد ومدربه زيدان، كما سجل 17 هدفًا و13 تمريرة حاسمة ويمتاز باستغلال المسافات خلف المدافعين والاختراق من وسط الميدان.