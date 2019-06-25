نادي برشلونة يعلن رسميًا رحيل أندريه غوميز إلى إيفرتون الإنجليزي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رسميًا انتقال لاعبه البرتغالي أندريه غوميز إلى إيفرتون الإنجليزي.

وعبر موقعه الرسمي، أعلن برشلونة توصله لاتفاق مع إيفرتون، بشأن انتقال غوميز بصفقة نهائية للنادي الإنجليزي.

وأوضح البلوغرانا في بيانه أن غوميز انضم لإيفرتون مقابل 25 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات.

وأضاف النادي: ”يعرب نادي برشلونة لكرة القدم علنًا عن امتنانه لأندريه غوميز لالتزامه وتفانيه خلال فترة تواجده مع النادي، النادي يتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل”.

وأتم: ”لعب غوميز في إيفرتون معارًا من برشلونة الموسم المنصرم، وهكذا يضع لاعب خط الوسط النقطة الأخيرة في مرحلته كلاعب لفريق برشلونة“.

يذكر أن أندريه غوميز صاحب الـ25 عامًا خاض مع فريق إيفرتون 29 مباراة في كل المسابقات وسجل هدفًا وصنع هدفين، في حين لعب 78 مباراة مع برشلونة وسجل 3 أهداف وصنع 4 آخرين.