صحيفة: ريال مدريد قرر تأجيل التعاقد مع مبابي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تغير موقف ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

ووفقًا لصحيفة ”ماركا“، يوم الثلاثاء، فإن ريال مدريد يخطط لإتمام صفقة مبابي في صيف عام 2020، حيث لا يريد النادي الملكي الدخول في معركة حالية مع باريس سان جيرمان.

وأشارت إلى أنه رغم حدوث توترات حالية بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان، إلا أن ريال مدريد يتجنب التدخل الآن في أي مفاوضات لخطف اللاعب الشاب.

وسبق أن أثار مبابي الكثير من الجدل بشأن رحيله بعد أن نشر عبر حسابه الشخصي على شبكة إنستغرام كلمة ”قريبًا“.

وجاءت هذه الرسالة من المهاجم الشاب بعد تصريحات رئيس النادي، ناصر الخليفي، بأن الباب مفتوح أمام أي لاعب للرحيل، إذا كان لا يشعر بالسعادة في النادي الباريسي.

وكانت صحيفة ”فرانس فوتبول“ الشهيرة قد أكدت قبل أسابيع عزم ريال مدريد تقديم عرض بقيمة 280 مليون يورو (315 مليون يورو) من أجل الحصول على خدمات مبابي.

وتعاقد الفريق الباريسي مع مبابي في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو قادمًا من موناكو الفرنسي، لكن أنباء انتقاله إلى النادي الملكي لم تتوقف من وقتها، لا سيما بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان إلى تدريب الفريق.

يشار إلى أن الشاب الفرنسي وصل إلى هدفه رقم 100 بعمر 20 عامًا فقط هذا العام، وهو ما لم يستطع تحقيقه كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

المهاجم البالغ 20 عامًا سجل 39 هدفًا في 43 مباراة بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي في جميع المسابقات الموسم المنصرم.