مفاوضات بين برشلونة وإنتر ميلان حول صفقة تبادلية

كشفت تقارير صحفية عن صفقة تبادلية غير متوقعة بين ناديي برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي في سوق الانتقالات الحالية، الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية إن برشلونة وإنتر ميلان يتفاوضان حاليًّا على صفقة تبادلية، تتضمن انتقال التشيلي أرتورو فيدال إلى النيراتزوري، مقابل حصول البارسا على خدمات البلجيكي الدولي رادجا ناينغولان.

ويركز مسؤولو برشلونة حاليًّا على حسم صفقتي البرازيلي نيما ردا سيلفا من باريس سان جيرمان، والفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد الإسباني.

على الجانب الآخر، قالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن إنتر ميلان اقترب بشدة من حسم صفقة المهاجم البوسني الدولي إدين دزيكو، لاعب روما الإيطالي.

وأشارت إلى أن هناك فجوة بين عرض إنتر ميلان والمقابل الذي يريده نادي روما لبيع دزيكو، إلا أن تلك الخلافات لن تعرقل إتمام الصفقة، إذ يرغب أنطونيو كونتي مدرب الإنتر في الحصول على خدمات دزيكو، إلى جانب البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وخرج الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم الإنتر تمامًا من حسابات كونتي في الموسم المقبل، بعد الأزمات المتلاحقة التي شوهت علاقة اللاعب بالإدارة والجماهير في الموسم المنقضي.