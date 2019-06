مدافع تشيلي يعرقل مشجعًا اقتحم أرض الملعب.. شاهد ردة فعل لويس سواريز (فيديو)

عرقل غونزالو خارا، مدافع منتخب تشيلي، مشجعًا اقتحم أرض الملعب خلال مباراة تشيلي والأرجنتين ضمن مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة بكوبا أمريكا 2019.

ولاقى تصرف خارا ردود فعل سلبية بين المتابعين.

وانتهت مباراة المنتخبين بفوز أوروغواي بهدف كافاني.

غير أن لويس سواريز مهاجم أورغواي لفت الانتباه بشدة، حينما انطلق ناحية الحكم بعد تصرف خارا مطالبًا الحكم باتخاذ ردة فعل ضد اللاعب.

كان سواريز طالب خلال المباراة بركلة جزاء ضد حارس مرمى تشيلي بسبب لمس الكرة بيده.

كان خارا بالذات تورط في فعل مشين ضد كافاني مهاجم أوروغواي خلال مباراة المنتخبين في كوبا أمريكا الماضية.

A pitch invader ran on the pitch with a ???? mask, kept sprinting all over the pitch until Gonzalo Jara decided to end it with a tackle.

Not the biggest fan of pitch invaders. ????

???? @lazlodalfovo pic.twitter.com/pcDu5TXwBp

— 433 (@official433) June 25, 2019