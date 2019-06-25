بعد انتهاء الدور الأول.. تعرف على مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا

خرجت اليابان والإكوادور من كأس كوبا أمريكا لكرة القدم يوم الاثنين بعد تعادل غير مفيد للمنتخبين 1-1 لتهدي النتيجة باراغواي بطاقة التأهل إلى دور الثمانية ضمن أفضل منتخبين بالمركز الثالث.

وكان كل منتخب يحتاج إلى الفوز في المجموعة الثالثة لضمان التأهل إلى دور الثمانية. وتقدمت اليابان بهدف شويا ناكاجيما بعد ربع ساعة بتسديدة من 25 مترًا.

لكن أنخيل مينا أدرك التعادل بعد 20 دقيقة عندما تابع كرة مرتدة من مدى قريب ووضع الكرة في شباك اليابان.

وكانت الإكوادور الطرف الأفضل في الشوط الثاني، حيث اعتمدت على الكرات الطويلة، لكن لم ينجح أي فريق في تسجيل الهدف المطلوب لضمان التقدم في المسابقة.

ومع حاجة الفريقين إلى الفوز جاءت المباراة مفتوحة ومثيرة، رغم أنها أقيمت أمام أقل عدد من المشجعين في البطولة حتى الآن حيث بلغ 9729 مشجعًا في استاد مينيراو في بيلو هوريزونتي بالبرازيل.

وحصل كل منتخب على فرصة لتسجيل هدف الانتصار حيث أهدر أيرتون بريسيادو فرصة سهلة للإكوادور في الوقت الضائع بعد لحظات من إلغاء هدف لليابان بداعي التسلل.

وتصدرت أوروغواي هذه المجموعة بسبع نقاط بعد الفوز 1-صفر على تشيلي حاملة اللقب وصاحبة المركز الثاني لتصبح على موعد مع بيرو يوم السبت بينما تلعب تشيلي قبلها بيوم واحد مع كولومبيا متصدرة المجموعة الثانية والتي فازت بمبارياتها الثلاث في المسابقة.

وستلعب البرازيل صاحبة الأرض مع باراغواي في افتتاح منافسات دور الثمانية يوم الخميس بينما ستخوض فنزويلا مواجهة ضد الأرجنتين في استاد ماراكانا الشهير في ريو في اليوم التالي.