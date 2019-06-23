هل يعود داني ألفيس إلى نادي برشلونة؟

أعلن المدافع البرازيلي المخضرم داني ألفيس رحيله عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد موسمين قضاهما مع الفريق، لكن تقارير صحفية إسبانية كشفت عن مفاجأة بشأن مستقبل اللاعب.

وكتب ألفيس على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“: ”تنتهي دورة أخرى في حياتي اليوم، وهي دورة مليئة بالانتصارات وبها الكثير من الخبرات“.

وأضاف ألفيس: ”أودّ توجيه الشكر إلى أسرة باريس سان جيرمان على الفرصة التي أتيحت لنا معًا لبناء صفحة في تاريخ النادي“.

وأوضحت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، أن داني ألفيس، البالغ من العمر 36 عامًا، عُرض على نادي برشلونة، مجانًا، في الموسم المقبل.

ولم يحدد ألفيس، لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وإشبيلية سابقًا، عن وجهته المقبلة، لكن ”سبورت“ أوضحت أن اللاعب البرازيلي يريد مواصلة اللعب على مستوى عالٍ فيما تبقى من مسيرته.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة نادي برشلونة تدرس إعادة ألفيس إلى النادي، رغم مرور 3 سنوات من رحيله عن النادي الكتالوني، ومهاجمة إدارة برشلونة أكثر من مرة.

وانضم ألفيس إلى برشلونة صيف العام 2008، قادمُا من إشبيلية، حيث كان ضمن الجيل الذهبي للنادي الكتالوني، قبل أن يغادر الفريق العام 2016، سجل فيها 21 هدفًا، وقدّم 103 تمريرات حاسمة.

وكان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، قد أوضح أن ألفيس غادر برشلونة لأسباب شخصية، لكن ألفيس رد عليه بالقول: ”كذب“.