غريزمان يكشف عن سر رفضه الانضمام لنادي برشلونة في عهد غوارديولا

كشف أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، أنه سبق أن رفض الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة في موسم 2010/2011.

ويرتبط غريزمان بالانتقال إلى صفوف ”البلوغرانا“ هذا الصيف، من خلال دفع النادي الكتالوني لقيمة شرطه الجزائي وقدرها 120 مليون يورو.

وقال اللاعب الفرنسي في تصريحات نقلتها صحيفة ”آس“ الإسبانية: ”عندما كنت في ريال سوسيداد، بيب غوارديولا كان يريد التعاقد معي للانتقال إلى برشلونة“.

وتابع: ”وقتها كان لدي 20 عامًا فقط، ولعبت موسمًا في الدوري الإسباني، وإذا ما انتقلت إلى برشلونة سأشارك مع فريق الشباب في الدرجة الثانية للتأقلم على أسلوب الفريق، لذلك رفضت العرض وقتها“.

ومن المتوقع بحسب الصحافة الإسبانية أن يعلن غريزمان وبرشلونة التوصل لاتفاق رسمي لتوقيع عقد رسمي بعد دفع قيمة الشرط الجزائي لصالح أتلتيكو مدريد.