”سأعود“.. صحيفة تكشف عن رسالة نيمار إلى لاعبي نادي برشلونة

كشفت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية في عددها الصادر، يوم الأحد، عن رسالة وجهها النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، لزملائه السابقين في نادي برشلونة في ظل الأخبار التي تتحدث عن اقتراب عودته.

وحسب الصحيفة، فالنجم البرازيلي تواصل مع زملائه السابقين عبر تطبيق ”واتساب“، وأخبرهم بأنه سيعود للفريق هذا الصيف.

وجاء في عنوان الصحيفة، رسالة نيمار ”التزموا الهدوء، سأعود“، ووعدهم ببذل كل جهوده من أجل تحقيق هذه الرغبة.

وما زال باريس سان جيرمان يتجاهل الأخبار التي تتحدث عن رغبة النجم البرازيلي في الرحيل والعودة إلى برشلونة، واستغل نجمه في حملة ترويجية لقميص جديد تم بشراكة مع العلامة التجارية لأسطورة كرة السلة مايكل جوردان.

ووضع الفريق الإسباني عدة شروط على النجم البرازيلي للموافقة على إعادته، أبرزها التعبير علنًا عن رغبته في العودة، وتقليص راتبه والتنازل عن القضايا التي رفعها سابقًا ضد الفريق.

انضم نيمار إلى باريس سان جيرمان في 2017، مقابل رقم قياسي بلغ نحو 250 مليون دولار، جعل منه حتى اللحظة أغلى لاعب في العالم.

ويستمر عقد نيمار في باريس سان جرمان حتى عام 2022، لكن يعتقد، بشكل واسع، أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، سيعود إلى الدوري الإسباني ابتداءً من الموسم المقبل.