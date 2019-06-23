نيتو حارس فالنسيا يشعل صراعًا جديدًا بين برشلونة وباريس سان جيرمان

أشعل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الصراع مرة أخرى مع خصمه اللدود برشلونة الإسباني، في سوق الانتقالات الحالية ”الميركاتو الصيفي“، في ظل المفاوضات الشاقة التي تجرى حاليًا بين الطرفين حول البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي يريد العودة إلى البلوغرانا.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن باريس سان جيرمان يحاول الآن إجهاض انتقال البرازيلي ”نوربيرتو نيتو“ حارس نادي فالنسيا الإسباني إلى برشلونة، بعد أن اقترب الحارس كثيرًا من البارسا.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع ”نيتو“ البالغ من العمر 29 عامًا، ليكون الحارس الثاني في صفوف الفريق، بعد الألماني مارك أندريه تير شتيغن، حيث أعلن الهولندي كاسبر سيليسين رغبته في الرحيل عن برشلونة في الموسم المقبل، بحثًا عن فرصة للمشاركة أساسيًا.

وفي الوقت نفسه، فإن الألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، يبحث عن حارس جديد للفريق، بعد رحيل الإيطالي جيان لويغي بوفون بنهاية الموسم الماضي، ووضع توخيل التعاقد مع ”نيتو“ بوصفه أولوية، خاصة في ظل المستوى المميز الذي ظهر به الحارس رفقة فالنسيا خلال الموسم المنقضي.

ولعب نيتو 34 مباراة مع فالنسيا في الدوري الإسباني، إضافة إلى 5 مباريات أخرى في مسابقة الدوري الأوروبي، وينتهي عقده مع فالنسيا في منتصف عام 2021.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن برشلونة سيعلن رسميًا ضم نيتو، بعد غد الثلاثاء، إلا أن دخول باريس سان جيرمان في السباق ربما يعرقل إتمام الصفقة.