صحيفة ”صن“ ترصد لغز نادي برشلونة المالي لإعادة نيمار في الميركاتو الصيفي

يبدو أن قصة البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، ورغبته في العودة إلى نادي برشلونة تحتاج إلى حسابات معقدة، خاصة بشأن الأمور المالية، التي وضعتها إدارة البلواغرانا هذا الصيف لإعادة النجم البرازيلي.

وكانت تقارير صحفية إسبانية كشفت أن ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان يتفاوضان بشكل غير مباشر من خلال وسطاء على صفقة بيع نيمار إلى الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان القطري ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي قد وضع شرطًا تعجيزيًا للتخلي عن خدمات النجم البرازيلي، إذ حدد سعر بيع نيمار بـ300 مليون يورو، أي بما يزيد بـ 78 مليونًا على السعر القياسي الذي اشتراه به قبل عامين، وفقًا للصحف الفرنسية.

صحيفة ”ذا صن“ البريطانية وضعت تصورًا للحسابات المالية الخاصة بالصفقة، إذ يفكر برشلونة في عدد من الخيارات من أجل تخفيض سعر صفقة اللاعب البالغ 27 عامًا.

الحسبة الأولى: يدفع برشلونة 90 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 100 مليون يورو، لإدارة سان جيرمان بالإضافة إلى المبادلة مع (عثمان ديمبلي أو فيليب كوتينيو)، و(إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي) مقابل الحصول على نيمار.

الحسبة الثانية: يدفع برشلونة 130 مليون إسترليني أي ما يعادل 145,5 مليون يورو، ومبادلة عثمان ديمبلي أو فيليب كوتينيو مع نيمار.

الحسبة الثالثة: يدفع برشلونة 45 مليون إسترليني، أي 50 مليون يورو، ومبادلة نيمار مع عثمان ديمبلي وفيليب كوتينيو.

يذكر أن نيمار انضم لباريس سان جيرمان العام 2017 قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، لغاية يونيو 2022.