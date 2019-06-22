قال أشرف بن عياد، مراسل قنوات بي إن سبورتس في برشلونة، إن النادي الكتالوني انسحب من صفقة التعاقد مع ماتيس دي ليخت مدافع أياكس الهولندي.

وغرد بن عياد عبر تويتر :“انتهت الحكاية.. برشلونة ينسحب من صفقة دي ليخت“.

وعانى برشلونة خلال الفترة الماضية من عدم وضوح موقف اللاعب من الانتقال إلى النادي أو منافسيه على الصفقة باريس سان جيرمان ويوفنتوس.

وتحدثت تقارير صحفية هولندية اليوم السبت، أن نادي يوفنتوس الإيطالي، اقترب من إتمام صفقة التعاقد مع ماتياس دي ليخت لاعب أياكس الهولندي.

ووفقًا لصحيفة ”دي تليغراف“ الهولندية، فإن دي ليخت اقترب من الانتقال إلى يوفنتوس، بعقد مدته 5 سنوات، في صفقة ستبلغ قيمتها 70 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة الهولندية أن يوفنتوس كثّف جهوده في الأيام الأخيرة لإقناع دي ليخت بالانضمام إليه، رغم سعي برشلونة وباريس سان جيرمان المستميت للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، كما ارتبط ريال مدريد مؤخرًا بالتعاقد مع دي ليخت.

وأشارت ”دي تليغراف“ إلى أن دي ليخت سيحصل على راتب سنوي ما بين 15 إلى 20 مليون يورو، في الموسم الواحد في يوفنتوس، ما يجعله ثاني أكثر لاعب حصولًا على راتب سنوي بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، الذي يحصل على 30 مليون يورو.

وانتشر مقطع فيديو لرونالدو وهو يحاول إقناع دي لي ليخت بالانضمام إلى يوفنتوس، بعد فوز البرتغال 1/0 على هولندا، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وشارك دي ليخت في 55 مباراة موسم 2018/2019 مع أياكس، بواقع 4848 دقيقة، سجل فيها 7 أهداف وصنع 4.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن اقتراب دي ليخت من الانضمام إلى باريس سان جيرمان، بعد أن عرض عليه النادي الفرنسي راتبًا سنويًا قدره 20 مليون يورو.