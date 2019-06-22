ريال مدريد يشارك في ليغا السيدات دون عناء

قرر ريال مدريد المشاركة في منافسات الكرة النسائية في الليغا الإسبانية، الموسم المقبل 2019/2020، بعدما توصل لاتفاق مع نادي CD Tacon الذي صعد لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم، لشراء مقعده في الليغا.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أنه من المتوقع أن يتم شراء اسم النادي الصاعد للدرجة الأولى مقابل أقل من نصف مليون يورو، الأسبوع المقبل.

وخطط ريال مدريد لتكوين فريق للسيدات منذ سنوات، وبدأ النادي من الصفر، لكن صعود CD Tacon والعلاقة الجيدة بين الناديين، جعلها فرصة جيدة للتأهل إلى الليغا مباشرة دون عناء.

وتشارك أندية: أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو وإسبانيول وفالنسيا وإشبيلية وريال بيتيس وليفانتي، في مسابقة السيدات بالفعل.