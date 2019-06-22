”ماركا“ تكشف تفاصيل عرض ريال مدريد لضم جواو فيلكس من بنفيكا

كشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، تفاصيل العرض الذي تقدم به نادي ريال مدريد للتعاقد مع جواو فيلكس نجم بنفيكا البرتغالي.

وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن ريال مدريد قدم عرضًا لبنفيكا للتعاقد مع فيلكس مقابل 130 مليون يورو، 80 مليون يورو كرسوم ثابتة، إضافة إلى 50 مليون يورو كمتغيرات.

وأضاف الصحيفة المقربة من ريال مدريد أن فلورنتينو بيريز ضغط على بنفيكا لإتمام عملية التعاقد مع فيلكس، البالغ من العمر 19 عامًا، لكن الصفقة لم تتم.

وأشارت ”ماركا“ إلى أن بنفيكا لن يبيع فيلكس بأقل من 120 مليون يورو، وهي قيمة فسخ عقد اللاعب البرتغالي مع اللاعب، حيث يتردد أن أتلتيكو مدريد يقترب من حسم الصفقة.

ويتردد أن فيلكس على رادار ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر سيتي ونابولي وبرشلونة وباريس سان جيرمان.

وسجل فيلكس 20 هدفًا، وصنع 11 في 43 مباراة مع بنفيكا في جميع المسابقات الموسم الحالي، علمًا بأن عقده مع الفريق البرتغالي يمتد حتى العام 2023.

وقاد فيليكس بنفيكا للقب الدوري البرتغالي، كما فاز برفقة البرتغال بدوري الأمم الأوروبية.