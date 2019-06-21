نيمار ينسى إصابته ومشاكله بزيارة دعم لزملائه بالمنتخب (فيديو)

تلقى المنتخب البرازيلي زيارة دعم من النجم نيمار إلى معسكر الفريق الذي يستعد لمواجهة بيرو في ختام مباريات الدور الأول لكأس كوبا أمريكا التي تستضيفها البلاد.

ويغيب لاعب باريس سان جيرمان البالغ عمره 27 عاما عن البطولة بسبب الإصابة لكنه زار معسكر الفريق في ساو باولو لإظهار دعمه للفريق.

وأصيب نيمار في الكاحل الأيمن خلال مباراة ودية أمام قطر في الخامس من يونيو/حزيران الحالي في برازيليا.

وتلعب البرازيل ضد بيرو في آخر مباريات المجموعة يوم السبت ويحتاج الطرفان للتعادل فقط لضمان مكانهما في دور الثمانية.

وبث موقع الاتحاد البرازيلي مقطع فيديو لزيارة نيمار لزملائه وجاء في أن زميله لاعب خط الوسط فرناندنيو عن كيفية تعافيه ، ورد نيمار عليه قائلا مازحا ”إذا كنت بحاجة لي فأعتقد أنني أستطيع أن أكون معكم“.

وبدا في الفيديو الترحيب الكبير الذي تلقاه نيمار من زملائه كوتينيو وداني الفيس وكاسيميرو وفيليبي لويز وويليان وروبرتو فيرمينو وبالطبع المدير الفني تيتي.

وتأتي زيارة نيمار لمعسكر منتخب بلاده رغم ما يعانيه من مشاكل بعد أنباء موافقة ناديه الفرنسي على رحيله الصيف الحالي وسط سعي برشلونة لاستعادته.

وانضم اللاعب البرازيلي الدولي إلى بطل فرنسا قادما من برشلونة في صفقة قياسية مقابل 222 مليون يورو (248.91 مليون دولار) في أغسطس/ آب 2017.

لكنه غاب لفترة طويلة في موسم 2018-2019 بسبب الإصابة والإيقاف وشارك في 17 مباراة في الدوري فقط وأحرز 15 هدفا.