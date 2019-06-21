4 أسباب تحسم صفقة رحيل فيليب كوتينيو من برشلونة إلى باريس سان جيرمان

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن الوجهة الأقرب للبرازيلي فيليب كوتينيو، نجم نادي برشلونة، في الموسم المقبل، ستكون باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم الجمعة: ”وضع برشلونة لاعبه كوتينيو على قائمة المرشحين للبيع، ويعلم كوتينيو أن فرصته في البارسا ستكون ضعيفة للغاية، خاصة في حالة عودة مواطنه نيمار إلى كامب نو، وبالتالي فإن كل الطرق تؤدي إلى الوصول لحل يرضي جميع الأطراف“.

وانضم كوتينيو إلى برشلونة في يناير 2018، من نادي ليفربول الإنجليزي، مقابل 160 مليون يورو، ليكون الصفقة الأغلى في تاريخ البارسا، إلا أن اللاعب لم يقدّم المستوى المتوقع منه، ووصلت العلاقة بينه وبين جماهير البلواغرانا إلى طريق مسدود، بعد تكرار واقعة إطلاق صافرات الاستهجان ضده.

وأكدت الصحيفة الكتالونية أن باريس سان جيرمان سيكون الوجهة المثالية بالنسبة لكوتينيو للعديد من الأسباب.

البيئة البرازيلية

يملك باريس سان جيرمان العديد من اللاعبين البرازيليين، وهو ما سيسهل اندماج كوتينيو في نادي العاصمة الفرنسية، وعلى رأسهم داني ألفيس، وماركينيوس، إضافة إلى نيمار بطبيعة الحال، كما أن المدير الرياضي للنادي العاصمي الآن هو البرازيلي ليوناردو.

الصفقة التبادلية

سيكون من مصلحة كوتينيو الانتقال إلى باريس سان جيرمان حال رحيل نيمار؛ لأنه سيكون بذلك قد حجز موقعه في التشكيل الأساسي للبي إس جي، ومن جهة أخرى، فإن كوتينيو سيكون بكل تأكيد جزءًا من مفاوضات صفقة تبادلية تتضمن عودة نيمار إلى برشلونة، في ظل المقابل التعجيزي الذي يطلبه مسؤولو سان جيرمان لبيع اللاعب، وهو 300 مليون يورو.

الدوري الإنجليزي بعيد المنال

أبدى ناديا مانشستر يونايتد وتشيلسي رغبتهما في ضم كوتينيو الموسم المقبل، ولكن اللاعب لا يريد الرحيل إلى ”أولد ترافورد“ كون النادي لن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما أن تشيلسي، الذي يبحث عن بديل البلجيكي إدين هازارد، المنتقل إلى ريال مدريد، يواجه عقوبة المنع من التعاقدات ومن غير المتوقع أن يصدر حكم المحكمة الرياضية قبل إغلاق باب الانتقالات في إنجلترا يوم 9 أغسطس المقبل.

ليفربول في الصورة

لعب كوتينيو حتى الآن 75 مباراة مع برشلونة، ويرغب مسؤولو النادي الكتالوني في بيع اللاعب بأقصى سرعة؛ لأنه سيتعين عليهم دفع 20 مليون يورو إلى ناديه السابق ليفربول، حال وصوله إلى 100 مباراة بقميص البلوغرانا.