ريال مدريد يدخل سباق ماتياس دي ليخت

لا يزال ماتيس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام ومنتخب هولندا في إجازة، وينتظر اتخاذ قرار بشأن الفريق الذي سيلعب معه في الموسم المقبل، لكن يبدو أن ريال مدريد دخل على خط الأندية الساعية خلف المدافع الشاب.

ويتنافس برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس على ضم اللاعب، البالغ من العمر 19 عامًا، لكن راديو ”مونتي كارلو“ ذكر أن ريال مدريد انضم للقائمة.

ووفقًا للمحطة الإذاعية الفرنسية، فإن النادي الملكي يبحث عمّا إذا قد اتخذ اللاعب قراره بالفعل، وإذا كان قد حان الوقت للدخول في محاولة للتعاقد معه.

وتعاقد ريال مدريد بالفعل مع ميليتو وحافظ على سيرجيو راموس ورافائيل فاران، وبالتالي فإن انضمام دي ليخت ليس أولوية بالنسبة لريال مدريد.

وأشارت المحطة الإذاعية الفرنسية إلى أن برشلونة يظل خيارًا يجب أخذه في الاعتبار كوجهة نهائية محتملة للمدافع الهولندي.

وبفضل الأداء المبهر لدي ليخت مع أياكس خلال مسيرته إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أصبح من أكثر اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات، لكن المدافع الشاب قال إنه لم يحسم مستقبله وليس على عجلة من أمره.