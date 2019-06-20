ريال مدريد يوقف عملية شراء اللاعبين

أكدت صحيفة ”ماركا“ أن إدارة ريال مدريد ستركز جهودها حاليًا على عملية بيع والتخلص من الفائض في اللاعبين، بعد فترة ركزت خلالها على إنهاء التعاقد مع لاعبين وتقديمهم رسميًا للجماهير بانتظار عودة البرازيلي إيدير ميليتو من كوبا أمريكا حيث يشارك رفقة منتخب بلاده.

وتخلى ريال مدريد عن لاعب الوسط ماركوس لورينتي لجاره أتلتيكو مدريد في عملية قد تجلب في المجموع 40 مليون يورو، 30 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين كحوافز.

وتخص المرحلة الثانية 3 لاعبين وهم الكولومبي جيمس رودريغيز والكرواتي ماتيو كوفاسيتش والإسباني راؤول دي توماس، ويهدف الفريق لجمع 120 مليون يورو على الأقل من الصفقات الثلاث.

وأصبح نابولي مرشحًا للتعاقد مع النجم الكولومبي مقابل 40 مليون يورو، 5 ملايين إعارة لموسم و35 مليونًا خيار إجباري لشراء عقده، بينما يبقى بنفيكا مرشحًا للتعاقد مع المهاجم راؤول دي توماس مقابل 25 مليون يورو مع بقاء نسبة في عقده في ملكية الفريق.

ويطلب ريال مدريد 55 مليون يورو على الأقل للتخلي عن الكرواتي ماتيو كوافسيتش، الذي يبقى ضمن اهتمامات عدة فرق من بينها إنتر ميلان.

وتبقى وضعية إيسكو محط جدل داخل إدارة ريال مدريد، فالفريق لا يسعى لبيعه لكنه قد يغير رأيه في حال التوصل لعرض مالي مهم، ولم يتوصل الفريق لأي عرض سوى عروض أقل ماليًا أبرزها من ميلان.

كما يأمل الفريق في إنهاء إجراءات إعارة عدة لاعبين شباب كسيرجو ريغيلون وخافيير سانشيز وأشرف حكيمي ومارتن أوديغارد وبورخا مايورال ولاعبي الفريق الثاني الذين شاركوا رفقة الفريق الأول في التدريبات وبعض اللقاءات الموسم الماضي.

لائحة اللاعبين المغادرين للفريق قد تشمل أيضًا الفرنسي ماتيو هيرنانديز والمدافع ناتشو والمهاجم ماريانو دياز في حال التوصل لعروض جيدة.