نادي برشلونة يثير غضب غريزمان

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن أنطوان غريزمان ”غاضب“ بشدة من ما تردد عن دخوله في صفقة تبادلية مع نيمار الساعي لعودته لبرشلونة، وذلك في الأول من يوليو/تموز المقبل عندما يتم تفعيل انتقال المهاجم الفرنسي إلى برشلونة.

واتفق غريزمان مع برشلونة على شروطه الشخصية، وسيتم توقيع العقد في الأول من يوليو/تموز المقبل، موعد انخفاض قيمة الشرط الجزائي في عقد من 200 مليون يورو إلى 120 فقط.

وقالت صحيفة ”لو باريزيان“ الفرنسية إن غريزمان أبلغ وكيل أعماله بغضبه من دخوله هذه الصفقة التي سيلجأ إليها برشلونة؛ لتوفير قيمة مبلغ نيمار الذي لا يستطيع النادي الكتالوني دفعها نقدًا كاملة، ويسعى لأن يضم أحد لاعبيها فيها.

ويتردد أن برشلونة ينوي بمجرد التعاقد مع غريزمان أن يضمه في صفقة تبادلية مع نيمار، بانتقال الدولي الفرنسي إلى باريس سان جيرمان، وهو ما يرفضه اللاعب الذي لا يدخل ضمن هذه الصفقات ويريد أن يبقى حرًا، كما أن علاقته بكيليان مبابي زميله في المنتخب الفرنسي ومهاجم سان جيرمان فاترة.

ويرغب غريزمان في البقاء حرًا دون أن يتقيد بصفقة تبادلية مفروضة عليه من نادٍ لا يريده شخصيًا بل يريد التخلص من نيمار.