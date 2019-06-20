حلول نادي برشلونة للتعاقد مع نيمار

كشفت صحيفة “ le parisien “ الفرنسية عن السعر الذي حددته إدارة باريس سان جيرمان للتخلي عن النجم البرازيلي نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وتحدثت عن مبلغ 300 مليون يورو.

وفي ظل اهتمام برشلونة بإعادة اللاعب بعد موافقة كبيرة من أغلب لاعبيه المهمين وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رصدت صحيفة “ ماركا “ الحلول التي بإمكان برشلونة تقديمها لباريس سان جرمان لضم اللاعب.

وأكدت الصحيفة أن مبلغ 300 مليون يورو وحتى مبلغ 220 مليون يورو يؤثر اقتصاديًّا على فريق برشلونة؛ لكنه يملك بضع أوراق لطرحها على الفريق الباريسي لإعادة نيمار لملعب الكامب نو.

واستفاد برشلونة من عدم إكمال صفقة دي ليخت مدافع أياكس ما يوفر له مبلغ 70 مليون يورو كان سيدفعها من أجل اللاعب وقد تفيد للفريق في صفقة نيمار.

وتبقى أمام برشلونة 3 حلول وهي:

1- عرض 150 مليون يورو زائد الفرنسي عثمان ديمبيلي أو البرازيلي فيليب كوتينيو إذ يقيّم الفريق اللاعبَين بأكثر من 100 مليون يورو لكل منهما.

2- عرض 100 مليون يورو زائد عثمان ديمبيلي أو كوتينيو زائد إيفان راكيتش أو صامويل أومتيتي إذ يقيّم أيضًا الفريق الإسباني الثنائي الفرنسي والكرواتي بأكثر من 50 مليون يورو لكل واحد منهم.

3- عرض 50 مليون يورو بالإضافة للثنائي فليب كوتينيو وعثمان ديمبيلي.

وتبقى أمام برشلونة حل أخير يقضي ببيع عدة لاعبين وجمع المبلغ المطلوب لتقديمه لباريس سان جرمان كالبرازيليين فليب كوتينيو ومالكوم.

إلى ذلك، كشفت صحيفة “ سبورت “ الكاتالونية على تقديم ممثلي الدولي الفرنسي الجناح عثمان ديمبيلي لإدارة برشلونة عرض إعارة بمقابل مالي من طرف فريق أوروبي كبير لكنهم تلقوا الرفض على الاقتراح.

وحسب الصحيفة، فإدارة برشلونة أبلغت ممثلي الجناح الفرنسي بكونها لا ترغب في بيعه ولا مغادرته للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت سبورت أن إدارة برشلونة لا تضع النجم الفرنسي في خانة اللاعبين المرشحين للرحيل عن الفريق ويبقى ضمن خطط الموسم المقبل، لكنَّ هناك شرطًا وحيدًا قد يغير المعطيات وهو تلقيهم عرضًا يفوق ما أنفقه الفريق على ضمه.

وكلف الجناح الفرنسي برشلونة بالحوافز 140 مليون يورو وقد تكفي الفريق الراغب في ضمه دفع حوالي 120 مليون يورو لإقناع إدارة الفريق الإسباني.

ويبقى مصير اللاعب مرتبطًا بقدوم النجم البرازيلي نيمار والفرنسي أنطوان غريزمان؛ إذ سيؤدي مجيء أحدهما أو كليهما لتقليص فرصه في اللعب، كما أن برشلونة سيكون مضطرًّا للبيع من أجل التوازنات المالية.