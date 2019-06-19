لويس إنريكي يرحل عن تدريب منتخب إسبانيا

قالت صحيفة سبورت الإسبانية، إن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس أعلن مغادرة لويس إنريكي تدريب المنتخب الإسباني، وتعويضه بمساعده روبرتو مورينو.

ولم يتمكن إنريكي من قيادة منتخب إسبانيا في عدة مباريات مؤخرًا بسبب ظروف عائلية.

وبحسب الاتحاد الإسباني لكرة القدم فإن رحيل إنريكي جاء لأسباب شخصية.

وعُين إنريكي مدربا لمنتخب إسبانيا بعد كأس العالم روسيا 2018.

,قال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن لويس انريكي مدرب المنتخب الوطني استقال من منصبه لأسباب شخصية وسيحل محله مساعده روبرت مورينو.

وأضاف روبياليس ”إنه قرار اتخذه لويس إنريكي بنفسه ونحن ممتنون له. لدينا ذكريات مثالية معه. هذه مسألة شخصية لا تعتمد علينا. نعتقد أن هذا أفضل شيء يجب أن نقوم به“.

وبات لويس انريكي مدربا للمنتخب الاسباني في يوليو تموز الماضي عقب خروج الفريق من كأس العالم في روسيا 2018 تحت قيادة المدرب المؤقت فرناندو هييرو عقب إقالة يولن لوبتيغي عشية انطلاق البطولة بسبب مفاوضاته للتعاقد مع ريال مدريد.

وتولى لويس إنريكي تدريب اسبانيا خلال مسيرتها في دوري الأمم الأوروبية، حيث فشلت في بلوغ الدور قبل النهائي، وبدأ مشوار تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكنه عاد إلى بلاده قبل ساعات من المباراة الثانية أمام مالطا المضيفة في مارس آذار الماضي لأسباب شخصية.

وتولى مورينو المسؤولية منذ ذلك الوقت، وظل لويس انريكي غائبا عن المشهد بسبب ما وصفه الاتحاد الإسباني للعبة بأنه ”مسألة عائلية ذات طبيعة ملحة“.