تقارير: جواو فيلكس ينهي الفحص الطبي ويوقع عقده مع أتلتيكو مدريد (فيديو)

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن جواو فيلكس، نجم بنفيكا والبرتغال الصاعد، وقع على عقد انضمامه إلى أتلتيكو مدريد بعد تجاوزه الفحص الطبي بالفعل.

ولفت اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا اهتمام جميع أندية أوروبا الكبرى هذا الصيف بعد موسم مثير للإعجاب مع الفريق البرتغالي.

وسعى مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد نحو ضم اللاعب الشاب لكن يبدو أن أتلتيكو قد ربح المعركة، وفقًا لمحطة ”أوندا سيرو“ الإذاعية الإسبانية، التي أشارت إلى أن فيلكس وقع بالفعل عقد انضمامه إلى أتلتيكو.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، يوم الاثنين الماضي، أن أتلتيكو سيضم جواو فيلكس مقابل 120 مليون يورو (135 مليون دولار).

وشارك فيلكس لأول مرة مع الفريق الأول لبنفيكا الموسم الماضي وساهم في فوزه بلقب الدوري البرتغالي بتسجيله 15 هدفًا وصنع سبعة أخرى خلال مشاركته في 21 مباراة من البداية.

وخاض فيلكس مباراته الدولية الأولى مع البرتغال في وقت سابق من الشهر الحالي خلال الفوز 3-1 على سويسرا في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويتعين على أتلتيكو، الذي احتل المركز الثاني في الدوري الإسباني الموسم الماضي، توفير الكثير من الأموال بعد أن قال مهاجمه أنطوان غريزمان الشهر الماضي إنه سيغادر النادي.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن مسؤولي سيتي رغم إعجابهم بموهبة جواو فيلكس إلا أنهم يعتقدون أنه لا يزال غير مناسب بالضرورة للعب في الدوري الإنجليزي، ومع ذلك سيواصلون متابعته.

BREAKING: Joao Felix will complete a move from Benfica to Atletico Madrid as early as tomorrow, reports @diarioas pic.twitter.com/rUlbelwUnQ

— B/R Football (@brfootball) June 18, 2019