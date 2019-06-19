تقارير: جواو فيلكس ينهي الفحص الطبي ويوقع عقده مع أتلتيكو مدريد (فيديو)

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن جواو فيلكس، نجم بنفيكا والبرتغال الصاعد، وقع على عقد انضمامه إلى أتلتيكو مدريد بعد تجاوزه الفحص الطبي بالفعل.

ولفت اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا اهتمام جميع أندية أوروبا الكبرى هذا الصيف بعد موسم مثير للإعجاب مع الفريق البرتغالي.

وسعى مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد نحو ضم اللاعب الشاب لكن يبدو أن أتلتيكو قد ربح المعركة، وفقًا لمحطة ”أوندا سيرو“ الإذاعية الإسبانية، التي أشارت إلى أن فيلكس وقع بالفعل عقد انضمامه إلى أتلتيكو.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، يوم الاثنين الماضي، أن أتلتيكو سيضم جواو فيلكس مقابل 120 مليون يورو (135 مليون دولار).

اللاعب البرتغالي الشاب جواو فيليكس و وكيل الأعمال الشهير جورج مينديز متواجدان في مدريد، في ظل اهتمام كبير من أتليتكو باللاعب. pic.twitter.com/Q0Q2hXy8YT — قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) June 19, 2019

وشارك فيلكس لأول مرة مع الفريق الأول لبنفيكا الموسم الماضي وساهم في فوزه بلقب الدوري البرتغالي بتسجيله 15 هدفًا وصنع سبعة أخرى خلال مشاركته في 21 مباراة من البداية.

وخاض فيلكس مباراته الدولية الأولى مع البرتغال في وقت سابق من الشهر الحالي خلال الفوز 3-1 على سويسرا في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويتعين على أتلتيكو، الذي احتل المركز الثاني في الدوري الإسباني الموسم الماضي، توفير الكثير من الأموال بعد أن قال مهاجمه أنطوان غريزمان الشهر الماضي إنه سيغادر النادي.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن مسؤولي سيتي رغم إعجابهم بموهبة جواو فيلكس إلا أنهم يعتقدون أنه لا يزال غير مناسب بالضرورة للعب في الدوري الإنجليزي، ومع ذلك سيواصلون متابعته.