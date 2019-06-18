دي ليخت يرفض الانتقال إلى برشلونة

رفض قائد أياكس أمستردام الهولندي ماتيس دي ليخت الانتقال إلى برشلونة رغم اتفاق الناديين على قيمة الصفقة والتي تبلغ نحو 75 مليون يورو.

ولفت المدافع الشاب البالغ عمره 19 عامًا أنظار الأندية الأوروبية الكبرى بعد موسم رائع ساهم فيه في بلوغ أياكس قبل نهائي دوري أبطال أوروبا والتتويج بالثنائية المحلية.

ويبدو أن برشلونة خسر السباق لضم اللاعب وفقًا لبرنامج ”‘El Larguero’ في محطة ”كادينا سير“ الإذاعية الذي أشار إلى أن الإيطالي مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب كان له دور مهم في رفضه عرض النادي الكتالوني.

وسافر خوسيه ماريا بارتوميو رئيس برشلونة بطل الليغا لإقناع اللاعب بالانتقال إلى كامب نو تمامًا كما فعل قبل بضعة أشهر لجذب زميله فرانكي دي يونغ إلى النادي، لكن هذه المرة يبدو أنه لم ينجح في محاولته.

وقدم باريس سان جيرمان المتصدر الأول لسباق التعاقد مع الدولي الهولندي، وكذلك بايرن ميونخ ويوفنتوس عدة عروض لضم اللاعب رغم أن دي ليخت نفسه قال دائمًا إنه يهتم أكثر بالناحية الرياضية (ما يعني تفضيله برشلونة) على الجانب المالي (باريس سان جيرمان).