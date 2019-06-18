ميسي يشعل حماس لاعبي الأرجنتين استعدادًا لباراغواي في كوبا أمريكا

أشعل ليونيل ميسي، حماس لاعبي المنتخب الأرجنتيني قبل مباراة الفريق المهمة في الجولة الثانية للمجموعة الثانية أمام باراغواي صباح بعد غد الخميس.

وعقد ميسي وليونيل سكالوني المدير الفني للتانغو الأرجنتيني جلسة مع اللاعبين عقب المران، تحدثا فيها حول المباراة المقبلة وضرورة تحقيق الانتصار فيها وتصحيح صورة الأرجنتين بعد الخسارة أمام كولومبيا بهدفين دون رد في الجولة الأولي.

ونشرت وكالة الأنباء الإسبانية تقريرًا قالت فيه إنه كان من المستحيل معرفة ما قاله ميسي ولكن ظهر الحماس على اللاعبين والتركيز الشديد لما يقال، كما أشارت لوجود تعليمات وتوجيهات من ميسي للاعبين حول تحركاتهم وتمركزهم وأسلوب الضغط خلال المران.

وأشارت أن المدرب لم يعلن بعد تشكيلة الفريق لمواجهة باراغواي إلا أنها ستشهد بعض التعديلات بخروج أربعة لاعبين من التشكيل الذي خاض مواجهة كولومبيا وهم، رينزو سارافيا وغويدو رودريغيز وأنخيل دي ماريا وسيرغيو أغويرو.

وسيكون التشكيل الأقرب للمشاركة هو، فرانكو أرماني وميلتون كاسكو وغيرمان بيزيلا ونيكولاس أوتاميندي ونيكولاس تاغليافيكو ولياندرو باريديس وجيوفاني لو سيلسو وروبرتو بيريرا ورودريغو دي بول وميسي ولاوتارو مارتينيز.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الباراغواياني صباح بعد غد الخميس ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة (كوبا أمريكا).