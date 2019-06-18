رودريجو: أدرك مدى صعوبة المنافسة في ريال مدريد وجاهز للتحدي

يدرك المهاجم الشاب رودريجو مدى صعوبة المنافسة بين اللاعبين لحجز مكان في التشكيلة الأساسية لريال مدريد الذي انضم إليه مقابل 45 مليون يورو (50.40 مليون دولار) وقال اللاعب البرازيلي اليوم الثلاثاء إنه لا يجد غضاضة في المكوث لبعض الوقت بين البدلاء حتى يتعرف على محيطه الجديد.

وانضم رودريجو البالغ من العمر 18 عامًا إلى ريال مدريد العام الماضي، بعد فترة قصيرة من مشاركته في الفريق الأول في سانتوس وهو النادي البرازيلي الذي خرج منه بيليه ونيمار.

وأصبح رودريجو العام الماضي أصغر لاعب يحرز أهدافًا في كأس ليبرتادوريس، وهي البطولة المكافئة لدوري أبطال أوروبا، وغاب عن مدرسته ليهز الشباك مع سانتوس أمام منافسه ناسيونال من أوروجواي.

وانضم رودريجو إلى ريال مدريد بعد عام من انتقال مواطنه الشاب فينيسيوس جونيور إلى العملاق الإسباني، حيث لعب مع الفريق الأول بعد أن أمضى أشهره الأولى مع الفريق الثاني لريال مدريد (كاستيا) في دوري الدرجة الثالثة الإسباني.

وقال رودريجو، في حفل تقديمه في ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد إنه مستعد لفعل الأمر نفسه، موضحًا: ”يضم ريال مدريد دائمًا أفضل اللاعبين في العالم، أنا مستعد لفعل ما يريده النادي، ألعب في الفريق الأول أو مع فريق الرديف.

وأضاف: ”الضغوط هنا أكبر من أي مكان آخر، نصحني فينيسيوس بالتحلي بالصبر، لكنني شاب، ستتطور الأمور بشكل طبيعي“.

* إعادة بناء التشكيلة

ورودريجو هو خامس لاعب ينضم إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات، قبل انطلاق الموسم الجديد في إطار خطة طموحة لإعادة بناء الفريق، كلفت النادي حتى الآن أكثر من 300 مليون يورو.

ويتطلع ريال مدريد لتغيير حظوظه بعد موسم محرج أنهاه بلا ألقاب وبفارق 19 نقطة عن غريمه برشلونة بطل الدوري الاسباني.

وتعاقد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مع المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو مقابل 50 مليون يورو والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش مقابل 60 مليون يورو والظهير الأيمن الفرنسي فيرلان ميندي مقابل 48 مليون والمهاجم البلجيكي ايدن هازارد مقابل 100 مليون يورو.

وقال رودريجو إنه لا يتوقع أن يكون موسمه الأول في مدريد سهلًا، لكنه شعر بالحماس للانضمام إلى الفريق الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 13 مرة.

وأضاف ”سيكون هذا أول موسم لي في أوروبا وربما أمر بأوقات صعبة، لكن يتعين أن أكون مستعدًا لذلك، أنا متأكد من أنني سأحظى بكثير من الأوقات السعيدة.

”كنت أقول لوالدي دائمًا إنه في يوم من الأيام سألعب مع ريال مدريد، أبلغت وكلاء أعمالي بهذا، إتمام الصفقة لم يستغرق أكثر من 20 دقيقة فقط“.