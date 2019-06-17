مارادونا: قميص الأرجنتين مثل ”شرف الأم“ لا يمكن انتهاكه

فتح أسطورة الأرجنتين، دييغو أرماندو مارادونا، النار على لاعبي منتخب التانغو؛ بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها الفريق أمام كولومبيا بهدفين نظيفين، في أولى مباريات المجموعة الثانية لبطولة كوبا أمريكا، التي تقام في البرازيل.

ونجحت كولومبيا في تحقيق الفوز على الأرجنتين، بفضل هدفي روجير مارتينيز ودوفان زاباتا، في الدقيقتين 71 و86 من المباراة.

وتذيل منتخب الأرجنتين ترتيب المجموعة، بلا رصيد من النقاط، بعد تعادل قطر مع باراغواي بهدفين لكل منهما، قبل الموقعة المرتقبة لمنتخب التانغو مع باراغواي يوم الخميس المقبل، حيث لا يملك رفقاء ليونيل ميسي بديلًا عن الفوز، للحفاظ على آمال الاستمرار في البطولة.

وقال مارادونا، في تصريحات نارية: ”لقد فقد منتخب الأرجنتين هيبته، حتى مملكة تونغا تستطيع الفوز على منتخبنا في صورته الحالية“.

وأضاف بقوله: ”لقد بنينا مكانة منتخب الأرجنتين على مدار سنوات بالعرق والكفاح، والمعاناة داخل الملعب.. ماذا يعني قميص الأرجنتين؟، إنه مثل شرف الأم لا يمكن انتهاكه“.

ولم يتمكن ميسي من تحقيق أي لقب رفقة منتخب الأرجنتين الأول، رغم مسيرته الرائعة مع نادي برشلونة الإسباني.

وحاول ميسي التقليل من وقع الهزيمة أمام كولومبيا، وأكد للاعبين أن الفرصة لا تزال متاحة لمواصلة مشوار البطولة، ومحو آثار الهزيمة في لقاء باراغواي المقبل.