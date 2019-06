صحيفة تكشف عن حوار ناري بين زيدان وسيبايوس قد يقربه من الرحيل عن ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن الحوار الذي دار بين الفرنسي زين الدين زيدان وداني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، في نهاية الموسم الماضي.

وأخبر المدرب الفرنسي اللاعب بالرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وطلب منه البحث عن عرض آخر للانتقال إلى نادِ جديد، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”آس“ الإسبانية.

وأوضحت أن رد سيبايوس كان أكثر قوة على زيدان، وقال له: ”لا توجد أدنى مشكلة لدي، إلا أنني لا أريد الاستمرار بالعمل معك مرة أخرى“.

