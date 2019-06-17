صحيفة تكشف عن حوار ناري بين زيدان وسيبايوس قد يقربه من الرحيل عن ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن الحوار الذي دار بين الفرنسي زين الدين زيدان وداني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، في نهاية الموسم الماضي.

وأخبر المدرب الفرنسي اللاعب بالرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وطلب منه البحث عن عرض آخر للانتقال إلى نادِ جديد، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”آس“ الإسبانية.

وأوضحت أن رد سيبايوس كان أكثر قوة على زيدان، وقال له: ”لا توجد أدنى مشكلة لدي، إلا أنني لا أريد الاستمرار بالعمل معك مرة أخرى“.

Ceballos and U-21 Euros, name a better duo pic.twitter.com/zeofxQ86GU — Kiyan Sobhani (@KiyanSo) June 16, 2019

وشددت الصحيفة على أن العلاقة بين الطرفين لم تكن جيدة أبدًا، حتى مع تواجد الفرنسي في فترته الأولى.

ويُعد داني سيبايوس من اللاعبين الذين يدور حولهم الكثير من الشكوك حول مستقبلهم وإمكانية استمرارهم في صفوف الفريق الملكي خلال الموسم المقبل.

يذكر أن مستقبل سيبايوس سيتم تحديده عقب مشاركته مع المنتخب الإسباني في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا هذا الصيف، والأقرب هو رحيله.