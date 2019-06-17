”فشل المشروع القطري“ يمنح نيمار تذكرة الرحيل إلى برشلونة.. ومبابي يواصل إثارة الجدل

أثارت التصريحات النارية، غير المعتادة، التي أطلقها القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الكثير من الجدل والتكهنات حول مصير أغلى لاعبين في العالم، البرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي الشاب كيليان مبابي.

فشل المشروع القطري

ودفع الخليفي ما يزيد عن 400 مليون يورو لضم نيمار ومبابي، بحثًا عن المجد الأوروبي الغائب، ومحاولة التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الفرنسي، ولكن ”الأموال لم تشترِ المجد“، وفشل سان جيرمان مرارًا في بلوغ هدفه، أو حتى الاقتراب منه، وودع البطولة من دور الـ16 موسمين متتاليين، في وجود نيمار ومبابي.

ومع فشل المشروع القطري في باريس سان جيرمان، فإن إدارة النادي بدأت في إعادة النظر مرة أخرى في استقدام النجوم الكبار بمبالغ خيالية، في ظل الأزمات الداخلية التي اندلعت بين نيمار ومبابي من جهة، ورغبة اللاعبين في الرحيل إلى برشلونة وريال مدريد على الترتيب.

وقال الخليفي في مقابلة حصرية مع مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية: ”سيتعين على اللاعبين تحمل مسؤولياتهم أكثر من ذي قبل، سيتعين عليهم القيام بالمزيد من العمل، وإذا لم يوافقوا فإن الأبواب مفتوحة أمام الجميع“.

برشلونة يفتح الباب أمام نيمار

من جانبها، قالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن تصريحات الخليفي تمثل رسائل غير مباشرة إلى جميع نجوم باريس سان جيرمان، وعلى رأسهم نيمار ومبابي، بأن الفريق سيكون أهم كثيرًا من اللاعبين.

وأشارت إلى أن تلك التصريحات تفتح الباب على مصراعيه أمام رحيل البرازيلي نيمار، خاصة مع التراجع الرهيب في قيمته السوقية، التي وصلت وفقًا لأحدث التقديرات إلى 124 مليون يورو فقط، بفارق يقترب من 100 مليون يورو عن سعره قبل عامين، في ظل تراجع مستواه، وتكرار الإصابات، واتهامه باغتصاب سيدة برازيلية.

وأكد مسؤولو برشلونة، وعلى رأسهم رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، أن أبواب البارسا مفتوحة أمام عودة نيمار، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير أخرى إلى أن ”صفقة تبادلية“ بين الناديين، يمكن أن تسهم في الوصول إلى ”تفاهمات مادية“ حول نيمار، بحيث ينتقل نيمار إلى برشلونة مقابل وصول البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى باريس سان جيرمان.

مبابي وريال مدريد ”حلم مؤجل“؟

ولا يبدو كيليان مبابي بعيدًا عن الرحيل هو الآخر، في ظل تصريحات اللاعب حول ”نقطة التحول“ المرتقبة في مشواره الكروي، والصورة التي نشرها أمس على حسابه الشخصي بموقع ”إنستغرام“، وقال فيها: ”قريبًا“.

وارتبط مبابي بالانضمام إلى نادي ريال مدريد الإسباني، الذي يريد تشكيل الجيل الجديد من ”الغلاكتيكوس“، ونجح بالفعل في ضم عدد من النجوم، أبرزهم البلجيكي إدين هازارد والصربي لوكا يوفيتش، والفرنسي فيرلاند ميندي، والبرازيليان إدير ميليتاو ورودريغو.

ولكن حلم مبابي وريال مدريد يمكن أن يكون مؤجلًا لعام آخر، في ظل عدة عوامل، أولها صعوبة أن يضحي باريس سان جيرمان بنيمار ومبابي مرة واحدة، والثاني استحالة أن يتعاقد ريال مدريد مع بول بوغبا ومبابي مرة واحدة، في ظل الأزمة التي تلاحقه بضرورة الوفاء بقواعد اللعب المالي النظيف، وألا تزيد خسائره عن 100 مليون يورو في الموسم الواحد.